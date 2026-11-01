Se completó la 10° fecha del Torneo Clausura Lautaro Fagioli

Universidad derrotó la Juve en Candioti y alcanzó a Colón (SJ) en la cima de la Zona A, mientras que El Quillá es el nuevo líder de la Zona B de Primera A.

En Candioti, Universidad del Litoral ganó por la mínima diferencia pero alcanzó en la cima de la Zona A a Colón de San Justo.

Tal como estaba previsto se completó la décima jornada del Torneo Clausura “Lautaro Fagioli” en la Primera División A de la Liga Santafesina. La misma había arrancado con el gran derby del Portón del Norte Santafesino, en el cual Sanjustino derrotó a Colón de San Justo por 2 a 1 en el Coloso del Oeste.

En la Zona A, Universidad ganó su compromiso frente a la Juve en Candioti y alcanzó en la cima de la tabla a Colón de San Justo, mientras que Newell´s dio el golpe a superar a Sportivo Guadalupe en condición de visitante. En la Zona B, el líder es Náutico El Quillá que se trajo un triunfo altamente cotizado de la costa santafesina al doblegar a Ciclón Norte. Por otro lado, La Perla goleó a la Casita por 4 a 1 en Recreo Sur, Ciclón Racing y La Salle Jobson ganaron sus respectivos compromisos ante Nacional y la Academia Cabrera.

El Quillá festejó en el Ricardo Yossen y es el puntero de la Zona B del Lautaro Fagioli.

En el estadio Rodolfo Candioti, a la vera de la ruta nacional 11, Universidad del Litoral festejó frente a Juventud Unida por 1 a 0 con gol de Carlos Villordo y de ese modo aprovechar la caída de Colón de San Justo para alcanzarlo en la cima de la Zona A. En la autopista, 3 a 0 fue la victoria de Independiente de Santo Tomé sobre Ateneo Inmaculada, mientras que el golpe lo dio Newell´s, el equipo de barrio Roma que sorprendió a Sportivo Guadalupe, que no está pasando por un buen momento, por 2 a 0 con goles de Brian Rego y Michel Coronel.

En el Eladio Romeo Rosso, Newell´s se impuso de visitante al golpeado Sportivo Guadalupe.

El Tiburón ganó en Cayastá, recuperó la punta de la Zona B, y continúa siendo el único invicto de la competición. El elenco de Martín Mazzoni se hizo fuerte en la costa y derrotó a Ciclón Norte por 2 a 1 bajo el arbitraje de Ignacio Castellano. Los hermanos Losa. La Gata el primero, el Faca el segundo fueron los goleadores de la tarde. En Guadalupe, Ciclón Racing, con dos tantos de Lautaro Obregón, doblegó a Nacional por 2 a 0, que sufrió la expulsión de Facundo Portillo. En la Tatenguita, Unión goleó a Gimnasia y Esgrima por 3 a 0 con tantos de Thiago Fernández, Simón Bigot y Gerónimo Faría y el arbitraje de Joaquín Urbani.

Todos los resultados de la fecha 10 del Clausura

-Interzonal: Sanjustino 2 (Franco Cabrera y Agustín Jara) – Colón de San Justo 1 (Osvaldo Arroyo)

-Zona A:

Colón 1 (Mateo Cardozo) – Cosmos 1 (Agustín Menna)

Deportivo Nobleza 3 (Jeremías Zalazar, Luis Klenzi y Facundo Chacón) – Las Flores II 0

Sportivo Guadalupe 0 – Newell’s Old Boys 2 (Brian Rego y Míchel Coronel)

Ateneo Inmaculada 0 – Independiente 3 (Gabriel Santos, Rodrigo Rolón y Milton Ferreyra)

Juventud Unida 0 – Universidad 1 (Carlos Villordo)

-Zona B:

La Perla del Oeste 4 (Julio Ocampo, Amir Navarro, Emanuel Fassi y Fernando Márquez) – Deportivo Santa Rosa 1 (Gael Penida)

Ciclón Racing 2 (Lautaro Obregón x2) – Nacional 0

La Salle Jobson 1 (Mateo Massi) – Academia AC 0

Ciclón Norte 1 (Matías Vázquez) – Náutico El Quillá 2 (Gastón Losa y Facundo Losa)

Unión 3 (Simón Bigot, Gerónimo Faría y Thiago Fernández) – Gimnasia y Esgrima 0

En Cabaña Leiva, La Salle Jobson consiguió doblegar a Academia por la mínima diferencia.

-Posiciones:

*Zona A: Colón SJ y Universidad del Litoral 18; Juventud Unida 17, Nobleza 16, Colón 14, Ateneo Inmaculada 13, Cosmos e Independiente 11; Newell´s 10, Sportivo Guadalupe 7, Las Flores II 2.

*Zona B: El Quillá 22, Sanjustino 20, Ciclón Racin 18, Unión 17, La Salle Jobson 16, La Perla del Oeste 14, Gimnasia y Esgrima y Ciclón Norte de Cayastá 12, Academia Cabrera 8, Nacional y Deportivo Santa Rosa 7.

-Promedios: Deportivo Santa Rosa 0.387 (descendido), Las Flores II 0.677 (descendido), Newell´s 0.968, Academia Cabrera 1.079, Nobleza de Recreo 1.128, Nacional 1.129, Ciclón Norte 1.168.

-Tabla anual acumuada: Colón de San Justo 70, La Perla del Oeste 66, Sanjustino 65, La Salle Jobson y El Quillá 50, Ciclón Racing 49, Sportivo Guadalupe 48, Juventud Unida 46, Unión 45, Nobleza 43, Colón 42, Ateneo Inmaculada 40, Cosmos 39, Universidad 38, Independiente 37, Gimnasia y Ciclón Norte 36, Newell´s 30, Academia Cabrera y Nacional 28.

-Próxima fecha: (11° y última)

*Zona A: Cosmos con Juventud Unida, Universidad con Ateneo Inmaculada, Independiente con Sportivo Guadalupe, Newells con Nobleza, Las Flores II con Colón de San Justo.

*Zona B: Gimnasia con Ciclón Norte, El Quillá con La Salle Jobson, Academia Cabrera con Ciclón Racing, Nacional con La Perla del Oeste, Deportivo Santa Rosa con Sanjustino.

*Interzonal: Colón con Unión