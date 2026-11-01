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Se bajó el telón de la fase clasificatoria en el Clausura de la B

Tras haberse disputado la última jornada del Clausura de Primera B, quedaron confirmados los cruces que se producirán en el octogonal que avizora como altamente competitivo.

Ovación

Por Ovación

1 de noviembre 2026 · 09:56hs
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El Pozo goleó a Peñaloza y junto a Vecinal Gálvez son los dos del repechaje en clasificar al octogonal.

El Pozo goleó a Peñaloza y junto a Vecinal Gálvez son los dos del repechaje en clasificar al octogonal.

El cierre del Torneo Clausura de Primera B de la Liga Santafesina fue para el infarto. Fue una jornada cargada de dramatismo en ambos grupos y provocó definiciones clave de cara a los ascensos a la máxima categoría liguista. En la costa santafesina, Banco Provincial derrotó a El Cadi de Rincón y consiguió quitar a Atenas de su ubicación en la acumulada, a pesar de que el elenco Griego dio la sorpresa al dejar sin invicto al derrotar a Santa Fe FC en el Tesoro Ferrero por 2 a 1.

Nuevo Horizonte consigui&oacute; la clasificaci&oacute;n para disputar el octogonal tras empatar 1 a 1 con San Crist&oacute;bal. &nbsp;

Nuevo Horizonte consiguió la clasificación para disputar el octogonal tras empatar 1 a 1 con San Cristóbal.

Banco aprovechó la igualdad registrada por Nuevo Horizonte en su presentación ante San Cristóbal en Ángel Gallardo ante quien empató 1 a 1, para superar al cuadro de Casa Turquesa en la acumulada por 58 a 57 y conseguir una vacante en la final por el segundo ascenso. Por otro lado, Santa Fe FC sufrió la primera derrota en toda la temporada, perdiendo ante un duro rival pero siendo el campeón del apertura y el líder de la tabla general, quedó primero y jugará frente a El Pozo en el octogonal.

-Resultados Zona Campeonato:

Pucará 2 (Nahuel Manchado y Joaquín Quiroz) – Belgrano 2 (Damián González y Lúcio Monti)

San Cristóbal 1 (Franco Jominy) – Nuevo Horizonte 1 (Exequiel Romero)

Defensores de Alto Verde 3 (Francisco Ávila, Renzo Torres y Valentín López) – Los Canarios 1 (Gabriel Segovia)

El Cadi 0 – Banco Provincial 1 (Ignacio Giraudo)

Atenas 2 (Nicolás Mascheroni x2) – Santa Fe 1 (Agustín Giménez)

-Resultados Zona Repechaje:

Los Juveniles 2 (Luciano Riveros x2) – Los Piratitas 2 (Jonatan Espinosa x2)

Floresta 2 (Juan Martínez y Jesuán Malenque) – Vecinal Gálvez 2 (José Sandoval y Maximiliano Franco)

Defensores de Peñaloza 2 (Mauro Loza y Matías Monzón) – CCyD El Pozo 5 (Leandro Ferreira, Juan Ponce, Astor Rozycki, Uriel Barros y Lisandro Chavasa)

Deportivo Agua 2 (Fernando Fanjul y Leonardo Galarza) – Loyola 2 (Jonatan Téves y Ángel Goggi)

Don Salvador 1 (Lucas Bianchi) – Atlético Arroyo Leyes 2 (Rodrigo Uriarte x2)

-Posiciones Zona Campeonato: Santa Fe FC (*) 18, Nuevo Horizonte 17 (*), Defensores de Alto Verde y Atenas 16 (*), Banco Provincial 15 (*), San Cristóbal 14 (*), Belgrano de Coronda 11, Pucará 7, Los Canarios 5, El Cadi 4.

*clasificados al octogonal

-Posiciones Zona Repechaje: Vecinal Gálvez 21 (*), El Pozo 19 (*), Los Juveniles 14, Arroyo Leyes 13, Los Piratitas 12, Loyola y Atlético Floresta 11, Deportivo Agua 10, Don Salvador 9 y Defensores de Peñaloza 2.

-Cruces octogonal: Santa Fe FC con El Pozo, Nuevo Horizonte con Vecinal Gálvez, Defensores de Alto Verde con San Cristóbal, Atenas con Banco Provincial.

-Tabla acumulada B: Santa Fe FC 67, Banco Provincial 58, Nuevo Horizonte 57, San Cristóbal 51, Defensores de Alto Verde y Los Canarios 47, Pucará 46, Atenas 45, Belgrano 40, El Cadi de Rincón 34.

Clausura primera Liga Santafesina
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