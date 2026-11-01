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Colón cerró el año en el Brigadier con una fortaleza que buscará trasladar al Reducido

Colón venció 2-0 a Defensores de Belgrano y terminó la fase regular con 11 triunfos en 18 presentaciones como local. Sumó 38 puntos sobre 54 posibles.

Ovación

Por Ovación

1 de noviembre 2026 · 10:38hs
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Colón cerró el año en el Brigadier con una fortaleza que buscará trasladar al Reducido

UNO Santa Fe | José Busiemi

Colón encontró en el Brigadier López uno de sus principales respaldos durante la temporada y terminó de ratificarlo con la victoria por 2-0 frente a Defensores de Belgrano. Los goles de Ignacio Lago, de penal, y Jerónimo Buosi le permitieron despedirse de su gente con otro triunfo y cerrar la fase regular con estadísticas que reflejan su fortaleza en Santa Fe.

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El equipo sabalero disputó 18 partidos en condición de local, con un balance de 11 victorias, cinco empates y apenas dos derrotas. Consiguió 38 puntos sobre 54 posibles, una eficacia cercana al 70,4%, con 33 goles convertidos y 17 recibidos. La diferencia de gol fue de +16.

Más allá de los números, el dato central es que Colón logró construir una campaña con una localía consistente, un aspecto que ahora tendrá un valor especial en la etapa decisiva del campeonato.

Los números de Colón en el Brigadier

Las 11 victorias llegaron ante Deportivo Madryn, Acassuso, San Miguel, Racing de Córdoba, All Boys, Central Norte, San Telmo, Patronato, Los Andes, Estudiantes de Buenos Aires y Defensores de Belgrano.

En tanto, repartió puntos frente a Ferro, Godoy Cruz, Mitre, Ciudad de Bolívar y Almirante Brown. Las únicas derrotas fueron ante Chaco For Ever y Deportivo Morón.

De esta manera, el Brigadier López terminó siendo un escenario favorable para Colón, que consiguió más del 70% de los puntos que disputó ante su público y encontró allí una plataforma para sostener sus aspiraciones durante el torneo.

La ventaja deportiva, otro respaldo para los playoffs

Con el triunfo ante Defensores, Colón aseguró el quinto puesto y afrontará los playoffs con ventaja deportiva. Todo indica que su rival será Midland, ya que Gimnasia y Tiro de Salta necesita una remontada muy importante, inaudita para el fútbol de hoy, en su compromiso de este domingo frente a Quilmes para superar al conjunto bonaerense.

La posición final le otorga al Sabalero un beneficio reglamentario importante: en caso de igualdad al término del partido correspondiente a la instancia, contará con la ventaja deportiva para avanzar.

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Ahora comenzará otra competencia, con un margen de error mucho menor y partidos en los que cada detalle puede resultar determinante. Colón llega con la tranquilidad de haber terminado la fase regular con una victoria, el respaldo de una buena campaña en el Brigadier y una posición que le permite afrontar el Reducido con una ventaja concreta.

La localía ya fue uno de sus argumentos más fuertes durante el año. En los playoffs, el desafío será convertir esa fortaleza en una herramienta decisiva para seguir avanzando en busca del ascenso.

Colón Reducido brigadier
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