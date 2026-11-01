Colón pone la mira en el Reducido: Delfino sigue de cerca a los lesionados

Colón retomará los trabajos este martes con Midland en el horizonte. ¿Qué jugadores presentan lesiones y serán seguidos de cerca por Iván Delfino?

Colón dejó atrás la fase regular de la Primera Nacional y ya comenzó a transitar la preparación para el desafío más importante de la temporada: el Reducido por el segundo ascenso. Después de vencer 2-0 a Defensores de Belgrano en el Brigadier López, por la última fecha de la Zona A, el plantel que conduce Iván Delfino tendrá unos días de descanso antes de enfocarse de lleno en Midland, su primer adversario en los playoffs.

El Sabalero afrontará esa instancia con una ventaja deportiva que puede resultar determinante: disputará la serie a un solo partido en Santa Fe y, en caso de empate, avanzará a la siguiente ronda. El encuentro está previsto para el sábado 14 o domingo 15 de noviembre, a la espera de la confirmación oficial.

Una semana de trabajo exigente para Colón

Delfino diagramó una planificación particular para esta semana. Luego de otorgarles descanso el domingo y el lunes, el plantel se reencontrará este martes en el predio 4 de Junio. Ese día, además del miércoles y el viernes, los futbolistas realizarán entrenamientos en doble turno, tal como anticipó el entrenador.

La intención será aprovechar esos días para trabajar en distintos aspectos futbolísticos y físicos, además de recuperar a los jugadores que arrastran inconvenientes. El sábado se realizará la última práctica antes de que el plantel quede licenciado hasta el lunes 9 de noviembre, cuando retomará los entrenamientos con la mira puesta exclusivamente en Midland.

Garate vuelve y Budiño, Castet y Sarmiento son las preocupaciones en Colón

Uno de los futbolistas que se sumará a los trabajos normales será Leandro Garate, quien dejó atrás el pequeño desgarro en los aductores y está en condiciones de reincorporarse a la actividad junto al resto del grupo.

Distinta es la situación de Matías Budiño, quien continúa trabajando de manera diferenciada con los preparadores de arqueros mientras se recupera del esguince de rodilla. Su evolución será seguida de cerca por el cuerpo técnico para determinar cuándo podrá integrarse a las prácticas generales.

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También habrá atención sobre Facundo Castet, afectado por un golpe intercostal que le impidió concentrar para el encuentro frente a Defensores de Belgrano. Tal como anticipó Delfino, comenzará la nueva semana de trabajo de manera diferenciada y será evaluado en función de cómo responda físicamente.

La mayor preocupación pasa por Darío Sarmiento. El mediocampista arrastra una lesión en el cuádriceps que ni siquiera le permitió realizar la entrada en calor antes del último partido. Su recuperación será uno de los temas centrales para el cuerpo técnico, que necesita conocer su disponibilidad de cara al inicio del Reducido.

Por lo demás, el plantel terminó en buenas condiciones físicas después del compromiso ante Defensores. Con Garate de regreso a la actividad normal y la expectativa de recuperar a otros futbolistas, Delfino buscará llegar al cruce con Midland con la mayor cantidad de alternativas disponibles.

El objetivo inmediato será aprovechar los días de preparación, administrar las cargas y recuperar piezas importantes. Colón ya conoce el camino que debe recorrer y tendrá en el Brigadier López una ventaja que buscará aprovechar para seguir avanzando en la pelea por el ascenso.