Belgrano y Newell's, con asuntos pendientes en Córdoba

El Pirata recibe en Córdoba a la Lepra por la novena fecha del Torneo Clausura. Belgrano viene de eliminar a Newell's en la Copa Argentina.

22 de septiembre 2025 · 06:56hs
Belgrano y Newell's chocan este lunes en el marco de la novena fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol.

El encuentro se juega desde las 21 horas de Argentina en el Estadio Julio César Villagra. Se podrá ver por TNT Sports.

Se trata de la revancha inmediata del cruce por la Copa Argentina, donde el “Pirata” eliminó a la “Lepra” para meterse en semifinales. En este caso, ambos se encuentran fuera de zona de playoffs y necesitan ganar para no quedar relegados.

Probables formaciones de Belgrano vs Newell's

Belgrano: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Lisandro López y Federico Ricca; Gabriel Compagnucci o Ulises Sánchez, Santiago Longo, Rodrigo Saravia y Julián Mavilla; Nicolás Fernández y Franco Jara. DT: Ricardo Zielinski.

Newell's: Juan Espínola; Jherson Mosquera, Luciano Lollo, Víctor Cuesta y Alejo Montero; Franco Orozo o Facundo Guch, Luca Regiardo, Ever Banega y Josué Colman; Carlos González y Darío Benedetto. DT: Cristian Fabbiani.

Hora y TV: 21, TNT Sports

Estadio: Gigante de Alberdi

Arbitro: Edgardo Zamora

