Delincuentes roban y vandalizan el Centro de Salud Padre Pedro Cobos en barrio Los Hornos

Sustrajeron medicamentos, electrodomésticos y dañaron equipos de frío, lo que obligó a suspender la atención médica este lunes

En la mañana de este lunes , el Centro de Salud Padre Pedro Cobos , ubicado en Pedro de Vega al 3800, barrio Los Hornos de la ciudad de Santa Fe , fue escenario de un grave robo y acto de vandalismo .

Los empleados que arribaron al lugar se encontraron con un panorama desolador : delincuentes habían sustraído medicamentos , un horno microondas y pavas eléctricas , además de provocar daños en los equipos de frío . Como parte del vandalismo , desenchufaron la heladera destinada a conservar fármacos que requieren cadena de frío permanente .

A raíz de la situación delictiva, el centro de salud anunció que no atenderá al público durante toda la jornada, afectando la atención médica de numerosos pacientes.

Intervención policial y búsqueda de testigos

Tras la denuncia realizada por los empleados, un operador del 911 dio aviso inmediato y arribaron oficiales y suboficiales de la Comisaría 9ª y del Comando Radioeléctrico. Los trabajadores, visiblemente conmocionados, detallaron lo sucedido y subrayaron la gravedad de las pérdidas para los pacientes que reciben atención permanente.

La policía relevó la zona en busca de testigos y confirmó la presencia de cámaras de videovigilancia que podrían haber registrado el accionar de los delincuentes.

Peritajes criminalísticos y actuación judicial

La novedad del robo y sus consecuencias fue comunicada a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe, que informó al fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

El funcionario ordenó la realización de peritajes criminalísticos a cargo de agentes del área Científica de la Policía de Investigaciones (PDI), con el fin de recolectar pruebas y avanzar en la investigación para dar con los responsables del hecho.

