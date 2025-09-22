En la mañana de este lunes, el Centro de Salud Padre Pedro Cobos, ubicado en Pedro de Vega al 3800, barrio Los Hornos de la ciudad de Santa Fe, fue escenario de un grave robo y acto de vandalismo.
Delincuentes roban y vandalizan el Centro de Salud Padre Pedro Cobos en barrio Los Hornos
Sustrajeron medicamentos, electrodomésticos y dañaron equipos de frío, lo que obligó a suspender la atención médica este lunes
Por Juan Trento
Los empleados que arribaron al lugar se encontraron con un panorama desolador: delincuentes habían sustraído medicamentos, un horno microondas y pavas eléctricas, además de provocar daños en los equipos de frío. Como parte del vandalismo, desenchufaron la heladera destinada a conservar fármacos que requieren cadena de frío permanente.
A raíz de la situación delictiva, el centro de salud anunció que no atenderá al público durante toda la jornada, afectando la atención médica de numerosos pacientes.
Intervención policial y búsqueda de testigos
Tras la denuncia realizada por los empleados, un operador del 911 dio aviso inmediato y arribaron oficiales y suboficiales de la Comisaría 9ª y del Comando Radioeléctrico. Los trabajadores, visiblemente conmocionados, detallaron lo sucedido y subrayaron la gravedad de las pérdidas para los pacientes que reciben atención permanente.
La policía relevó la zona en busca de testigos y confirmó la presencia de cámaras de videovigilancia que podrían haber registrado el accionar de los delincuentes.
Peritajes criminalísticos y actuación judicial
La novedad del robo y sus consecuencias fue comunicada a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe, que informó al fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación (MPA).
El funcionario ordenó la realización de peritajes criminalísticos a cargo de agentes del área Científica de la Policía de Investigaciones (PDI), con el fin de recolectar pruebas y avanzar en la investigación para dar con los responsables del hecho.
