Uno Santa Fe | Policiales | centro de salud

Delincuentes roban y vandalizan el Centro de Salud Padre Pedro Cobos en barrio Los Hornos

Sustrajeron medicamentos, electrodomésticos y dañaron equipos de frío, lo que obligó a suspender la atención médica este lunes

Juan Trento

Por Juan Trento

22 de septiembre 2025 · 10:33hs
Delincuentes roban y vandalizan el Centro de Salud Padre Pedro Cobos en barrio Los Hornos

gentileza

Delincuentes roban y vandalizan el Centro de Salud Padre Pedro Cobos en barrio Los Hornos

En la mañana de este lunes, el Centro de Salud Padre Pedro Cobos, ubicado en Pedro de Vega al 3800, barrio Los Hornos de la ciudad de Santa Fe, fue escenario de un grave robo y acto de vandalismo.

Embed

Los empleados que arribaron al lugar se encontraron con un panorama desolador: delincuentes habían sustraído medicamentos, un horno microondas y pavas eléctricas, además de provocar daños en los equipos de frío. Como parte del vandalismo, desenchufaron la heladera destinada a conservar fármacos que requieren cadena de frío permanente.

A raíz de la situación delictiva, el centro de salud anunció que no atenderá al público durante toda la jornada, afectando la atención médica de numerosos pacientes.

Intervención policial y búsqueda de testigos

Tras la denuncia realizada por los empleados, un operador del 911 dio aviso inmediato y arribaron oficiales y suboficiales de la Comisaría 9ª y del Comando Radioeléctrico. Los trabajadores, visiblemente conmocionados, detallaron lo sucedido y subrayaron la gravedad de las pérdidas para los pacientes que reciben atención permanente.

La policía relevó la zona en busca de testigos y confirmó la presencia de cámaras de videovigilancia que podrían haber registrado el accionar de los delincuentes.

Peritajes criminalísticos y actuación judicial

La novedad del robo y sus consecuencias fue comunicada a la Jefatura de la Unidad Regional I La Capital de la Policía de Santa Fe, que informó al fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación (MPA).

El funcionario ordenó la realización de peritajes criminalísticos a cargo de agentes del área Científica de la Policía de Investigaciones (PDI), con el fin de recolectar pruebas y avanzar en la investigación para dar con los responsables del hecho.

• LEER MÁS: Cayó una prófuga por el crimen de Leonela de Álvarez en medio de un operativo antinarcóticos

centro de salud robo Los hornos
Noticias relacionadas
Una pareja está internada en el hospital Clemente Álvarez después de ser baleado por un gendarme en  un intento de robo

Pérez: pareja de ladrones baleados al asaltar a un gendarme que manejaba un Uber estando franco de servicio

El arma de guerra secuestrada

Nueva Pompeya: un aprehendido con un arma de guerra y 42 balas

La droga fue secuestrada antes de la realización de fiestas electrónicas

Rosario: cayeron cuatro narcos que vendían drogas de diseño valuadas en $61.500.000

cayo una profuga por el crimen de leonela de alvarez en medio de un operativo antinarcoticos

Cayó una prófuga por el crimen de Leonela de Álvarez en medio de un operativo antinarcóticos

Lo último

Bernardi se quebró en Colón: entre llanto, aplausos tibios y la incertidumbre del futuro

Bernardi se quebró en Colón: entre llanto, aplausos tibios y la incertidumbre del futuro

La polémica fitración del Balón de Oro con Yamal y Dembelé como protagonistas

La polémica fitración del Balón de Oro con Yamal y Dembelé como protagonistas

Por qué en Colón no tuvieron lugar Puma Gigliotti y Pulga Rodríguez

Por qué en Colón no tuvieron lugar Puma Gigliotti y Pulga Rodríguez

Último Momento
Bernardi se quebró en Colón: entre llanto, aplausos tibios y la incertidumbre del futuro

Bernardi se quebró en Colón: entre llanto, aplausos tibios y la incertidumbre del futuro

La polémica fitración del Balón de Oro con Yamal y Dembelé como protagonistas

La polémica fitración del Balón de Oro con Yamal y Dembelé como protagonistas

Por qué en Colón no tuvieron lugar Puma Gigliotti y Pulga Rodríguez

Por qué en Colón no tuvieron lugar Puma Gigliotti y Pulga Rodríguez

Kicillof aseguró que la AFA se hará cargo del estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata

Kicillof aseguró que la AFA se hará cargo del estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata

¿Cuánto cuesta viajar desde el aeropuerto de Sauce Viejo a Salta o Iguazú?

¿Cuánto cuesta viajar desde el aeropuerto de Sauce Viejo a Salta o Iguazú?

Ovación
Por qué en Colón no tuvieron lugar Puma Gigliotti y Pulga Rodríguez

Por qué en Colón no tuvieron lugar Puma Gigliotti y Pulga Rodríguez

La insoportable campaña de Colón jugando en el Brigadier López

La insoportable campaña de Colón jugando en el Brigadier López

Bernardi se quebró en Colón: entre llanto, aplausos tibios y la incertidumbre del futuro

Bernardi se quebró en Colón: entre llanto, aplausos tibios y la incertidumbre del futuro

Se completó la fecha 13 del tercer nivel litoraleño

Se completó la fecha 13 del tercer nivel litoraleño

Belgrano y Newells, con asuntos pendientes en Córdoba

Belgrano y Newell's, con asuntos pendientes en Córdoba

Policiales
Cayó una prófuga por el crimen de Leonela de Álvarez en medio de un operativo antinarcóticos

Cayó una prófuga por el crimen de Leonela de Álvarez en medio de un operativo antinarcóticos

Tragedia en la Ruta 1: un motociclista murió tras ser embestido y atropellado en la traza principal

Tragedia en la Ruta 1: un motociclista murió tras ser embestido y atropellado en la traza principal

Golpazo al narcotráfico en Rosario: cayó Waldo Bilbao, el financista de la organización criminal que integraba junto a su hermano

Golpazo al narcotráfico en Rosario: cayó Waldo Bilbao, el financista de la organización criminal que integraba junto a su hermano

Escenario
Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

El regreso de un ícono: Cacho Deicas lanzó su carrera solista y anunció su primer show tras dejar Los Palmeras

El regreso de un ícono: Cacho Deicas lanzó su carrera solista y anunció su primer show tras dejar Los Palmeras

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con Te sigo amando, una balada romántica con destino de hit

Luciano Pereyra se une a David Bisbal para deslumbrar con "Te sigo amando", una balada romántica con destino de hit

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná

Axel festejó sus 25 años de música en Paraná

Pedro Capó, en exclusiva con UNO: Argentina siempre me ha abrazado

Pedro Capó, en exclusiva con UNO: "Argentina siempre me ha abrazado"