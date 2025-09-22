Insólito: El primer DT de Colón que echaron, terminó siendo el mejor

Los números indican que Ariel Pereyra, quien fue el primer DT que despidieron, terminó siendo el de mayor efectividad por encima de Yllana, Minella y Medrán

Ariel Pereyra, a quien la dirigencia de Colón despidió en la 11° fecha, terminó siendo el DT más efectivo.

Para i niciar este 2025, el entonces director deportivo de Colón Iván Moreno y Fabianesi, decidió que Ariel Pereyra sea el DT sabalero para encarar el Torneo de la Primera Nacional.

Llegaba con la experiencia de haber sido durante mucho tiempo ayudante de campo de los hermanos Barros Schelotto, pero nunca había sido entrenador de un equipo.

El arranque fue muy positivo, con tres victorias en cuatro partidos, pero luego comenzó una racha negativa de cuatro derrotas al hilo y después de perder con Chacarita en la 11° fecha, terminó siendo despedido.

Así las cosas, con el Pata Pereyra en el banco, Colón disputó 11 partidos, de los cuales ganó cuatro, empató dos y perdió los cinco restantes. Sumando 14 puntos sobre 33 en disputa y alcanzando una efectividad del 42,4%.

A Pereyra lo reemplazó Andrés Yllana, quien llegaba con los pergaminos de haber ascendido a Aldosivi. Pero su paso por Colón fue más breve aún, ya que apenas dirigió nueve encuentros.

Y los números fueron bastante peores que los de su antecesor. Con Yllana en el banco, Colón disputó nueve encuentros, ganando solo dos, empatando uno y perdiendo seis. Sumó siete puntos sobre 27 en juego, con una efectividad del 25,9%.

Luego de que la dirigencia despidiera a Yllana, decidieron darle el cargo a Martín Minella, quien llegó a dirigir siete partidos, de los cuales el Sabalero ganó dos y perdió cinco. Cosechó seis unidades sobre 21 en juego, con una efectividad del 28,5%.

Y posteriormente, se hizo cargo del equipo Ezequiel Medrán, quien lleva dirigidos cinco partidos, de los cuales Colón perdió tres y apenas empató dos. Sumó dos puntos sobre 15, con una efectividad del 13,3%.

En consecuencia, todo lo que vino después de Pereyra fue peor. De alguna manera y salvando las distancias se pareció al 2024 cuando luego de echar a Delfino, fueron a buscar a De Paoli y Osella con peores resultados.

Toda una síntesis de los errores dirigenciales a la hora de contratar a un DT pero que también tiene como grandes responsables a un plantel indecoroso que jamás se sobrepuso a las adversidades y fue una máquina de consumir técnicos.