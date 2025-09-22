El muletto de Estudiantes quiere volver al triunfo ante el golpeado Defensa

El Pincha recibe en La Plata al Halcón por la novena fecha del Torneo Clausura. El cotejo arrancará a las 19 en el Jorge Luis Hirshi.

Estudiantes y Defensa y Justicia chocan este lunes en el marco de la novena fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol .

El encuentro se juega desde las 19 horas de Argentina en el Estadio Jorge Luis Hirschi. Se podrá ver por ESPN Premium.

De similar campaña, el “Halcón” buscará aprovechar que el “Pincha” presentará alineación alternativa pensando en la revancha de los cuartos de final de la Copa Libertadores.

Probables formaciones de Estudiantes y Defensa

Estudiantes: Fabricio Iacovich; Matías Magdaleno, Máximo Desábato, Ramiro Funes Mori y Gastón Benedetti; Ezequiel Piovi, Gabriel Neves y José Sosa; Tiago Palacios, Lucas Alario y Fabricio Pérez. DT: Eduardo Domínguez.

Defensa y Justicia: Enrique Bologna; Emanuel Aguilera, Damián Fernández, Rafael Delgado; Agustín Hausch, Kevin Gutiérrez, Santiago Sosa, Alexis Soto; Abiel Osorio, Juan Bautista Miritello y Juan Manuel Gutiérrez. DT: Mariano Soso.