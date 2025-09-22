Uno Santa Fe | Policiales | Rosario

Rosario: detienen a un hombre disfrazado de agente de seguridad pública

Circulaba en moto con uniforme falso, réplica de arma de fuego y distintivos oficiales. Fue trasladado a la Comisaría 12ª e imputado por usurpación de títulos y honores.

22 de septiembre 2025 · 10:32hs
La Guardia Provincial de Santa Fe aprehendió a un hombre que circulaba disfrazado de policía en la ciudad de Rosario

La Guardia Provincial de Santa Fe aprehendió a un hombre que circulaba disfrazado de policía en la ciudad de Rosario

La Guardia Provincial de Santa Fe aprehendió a un hombre que circulaba disfrazado de policía en la ciudad de Rosario. El procedimiento se realizó alrededor de las 15:30 en el kilómetro 6 de la Ruta Nacional A008, en sentido ascendente.

La Guardia Provincial de Santa Fe aprehendió a un hombre que circulaba disfrazado de policía en la ciudad de Rosario

La Guardia Provincial de Santa Fe aprehendió a un hombre que circulaba disfrazado de policía en la ciudad de Rosario

El sujeto, identificado como L.A.G., domiciliado en Rosario, se desplazaba en una motocicleta Motomel Skua cuando fue interceptado por los efectivos. La vestimenta y los distintivos que llevaba encendieron las alarmas de los policías, quienes notaron inmediatamente que se trataba de un disfraz de mala calidad.

Vestimenta y distintivos incautados

El aprehendido vestía indumentaria que imitaba la de uso policial: borcegos, pantalón azul con línea roja lateral y campera negra tipo garibaldina. En su brazo izquierdo llevaba un escudo de la Policía de la Provincia de Santa Fe y en el derecho uno de Bomberos Voluntarios, lo que constituyó un claro caso de usurpación de títulos y honores.

Secuestro de elementos

Durante la requisa, los oficiales secuestraron una réplica de arma de fuego, un correaje, un portaesposas con esposas incluidas y distintos distintivos oficiales. Se confirmó que el hombre no integra ninguna fuerza de seguridad.

Orden judicial

La Fiscalía de Flagrancia en turno fue notificada y ordenó la realización de las actuaciones de rigor. El procedimiento quedó a cargo de la Comisaría 12ª de Rosario, mientras que la motocicleta secuestrada fue remitida al corralón municipal.

