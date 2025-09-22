Rosario: detienen a un hombre disfrazado de agente de seguridad pública

Circulaba en moto con uniforme falso, réplica de arma de fuego y distintivos oficiales. Fue trasladado a la Comisaría 12ª e imputado por usurpación de títulos y honores.

La Guardia Provincial de Santa Fe aprehendió a un hombre que circulaba disfrazado de policía en la ciudad de Rosario

La Guardia Provincial de Santa Fe aprehendió a un hombre que circulaba disfrazado de policía en la ciudad de Rosario . El procedimiento se realizó alrededor de las 15:30 en el kilómetro 6 de la Ruta Nacional A008 , en sentido ascendente.

El sujeto, identificado como L.A.G. , domiciliado en Rosario, se desplazaba en una motocicleta Motomel Skua cuando fue interceptado por los efectivos. La vestimenta y los distintivos que llevaba encendieron las alarmas de los policías, quienes notaron inmediatamente que se trataba de un disfraz de mala calidad .

La Guardia Provincial de Santa Fe aprehendió a un hombre que circulaba disfrazado de policía en la ciudad de Rosario

Vestimenta y distintivos incautados

El aprehendido vestía indumentaria que imitaba la de uso policial: borcegos, pantalón azul con línea roja lateral y campera negra tipo garibaldina. En su brazo izquierdo llevaba un escudo de la Policía de la Provincia de Santa Fe y en el derecho uno de Bomberos Voluntarios, lo que constituyó un claro caso de usurpación de títulos y honores.

Secuestro de elementos

Durante la requisa, los oficiales secuestraron una réplica de arma de fuego, un correaje, un portaesposas con esposas incluidas y distintos distintivos oficiales. Se confirmó que el hombre no integra ninguna fuerza de seguridad.

Orden judicial

La Fiscalía de Flagrancia en turno fue notificada y ordenó la realización de las actuaciones de rigor. El procedimiento quedó a cargo de la Comisaría 12ª de Rosario, mientras que la motocicleta secuestrada fue remitida al corralón municipal.

• LEER MÁS: Pérez: pareja de ladrones baleados al asaltar a un gendarme que manejaba un Uber estando franco de servicio