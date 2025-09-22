Torneo Promocional: Atlético Arroyo Leyes prorrogó su gran invicto Atlético Arroyo Leyes le ganó a Santa Rosa como visitante por 53-25 y sigue a paso arrollador, como líder de la Zona B del Promocional. Por Ovación 22 de septiembre 2025 · 07:58hs

Atlético Arroyo Leyes no detiene su marcha en la fase regular del segundo Torneo Promocional del año. En este caso goleó como visitante a Santa Rosa.

Días pasados, se le dio por ganado el partido ante Polideportivo Recreo con lo cual quedó 9-0. También festejaron Alianza, Alumni y Atlético Franck.

Este lunes en el Roque Otrino, se completará la jornada con el duelo entre Colón (SF) y Colón (SJ). TORNEO PROMOCIONAL - FECHA 9 ZONA A Domingo 21 de septiembre Alianza (ST) 70 (Sebastián Di Paolo 13) - Unión y Progreso 67 (Emiliano Ceirano 14) Alumni (LP) 74 (Lautaro Fernández 15) - Central Rincón 49 (Martín Trento 14) Libre: Kimberley POSICIONES: Kimberley 13 (6-1); Alumni 10 (3-4); Unión y Progreso 9 (3-3); Alianza 9 (4-2) y Central Rincón 6 (0-6) ZONA B Domingo 21 de septiembre Atlético Franck 68 (Mariano Zenclussen 10) - Polideportivo Recreo 37 (Martín Llorensi 10) Santa Rosa 25 (Pablo Vaira 11) - Atlético Arroyo Leyes 53 (Leandro Drewes 23) Lunes 22 de septiembre 21.30 Colón (SF) vs. Colón (SJ) POSICIONES: Atlético Arroyo Leyes 18 (9-0); Colón (SF) 15 (7-1); Santa Rosa 13 (4-5); Atlético Franck 11 (2-7); Colón (SJ) 9 (2-5) y Polideportivo Recreo 9 (1-7) Fuente: ASB