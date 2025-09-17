Uno Santa Fe | Ovación | Belgrano

Belgrano y Newell's, mano a mano para llegar a semis de Copa Argentina

Belgrano y Newell's se enfrentarán desde las 18, en el estadio La Pedrera de San Luis, en busca de las semifinales de la Copa Argentina.

17 de septiembre 2025 · 07:30hs
Belgrano y Newells, mano a mano para llegar a semis de Copa Argentina

Belgrano y Newell's chocan este miércoles en el marco del partido correspondiente a los cuartos de final de la Copa Argentina.

El encuentro se juega desde las 18 horas de Argentina en el Estadio La Pedrera. Se podrá ver por TyC Sports.

El “Pirata” llega algo apremiado por su mala racha en el Torneo Clausura, pero viene de eliminar a Independiente; mientras que el conjunto del Ogro Fabbiani, llega tras un triunfo en el certamen local y alcanzó esta instancia tras eliminar a Atlético Tucumán. Espera Argentinos Juniors en semis.

Probables formaciones de Newell's vs Belgrano

Newell's: Juan Espínola; Alejo Montero, Luciano Lollo, Víctor Cuesta, Alejo Tabares; Luca Regiardo, Éver Banega; Franco Orozco, Gonzalo Maroni, Luciano Herrera; Carlos González. DT: Cristian Fabbiani.

Belgrano: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Alexis Maldonado, Lisandro López y Federico Ricca; Gabriel Compagnucci, Santiago Longo y Lucas Menossi; Lucas Zelarayán; Nicolás Fernández y Franco Jara. DT: Ricardo Zielinski.

Belgrano Newells Copa Argentina
