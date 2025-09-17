Uno Santa Fe | Colón | Colón

Walter Otta: "Colón tiene jerarquía, y hay que respetarlo"

Walter Otta, presidente de Deportivo Morón, comenzó a palpitar el partido ante Colón y remarcó: "Es difícil jugar con todos".

17 de septiembre 2025 · 09:01hs
Deportivo Morón se prepara para un duelo trascendental este domingo a las 17 ante Colón en el Brigadier López, en el marco de la fecha 32 de la Primera Nacional. En la previa, su entrenador Walter Otta analizó el presente del equipo y lo que se juega en estas últimas tres jornadas del torneo.

El objetivo de Deportivo Morón

Queremos jugar la final, siempre el objetivo es ser primero, pero no tenemos margen de error. La derrota ante Temperley nos deja en otro camino, el cual tenemos que recorrer en estas fechas para llegar al Reducido en un buen lugar”, expresó el técnico, dolido por la última caída pero confiado en la capacidad de su plantel.

LEER MÁS: Reunión cumbre en Colón en un clima tenso: sigue Godano y no se adelantan las elecciones

En relación al partido ante el Gasolero, Otta valoró el rendimiento más allá del resultado: “Fuimos muy superiores, me gustó el equipo, pero se gana con goles. En algunos partidos no jugamos tan bien y ganamos, así es el fútbol. Ahora debemos asegurar la clasificación y hacerlo en el lugar más alto que podamos”.

El entrenador del Gallo remarcó que su equipo es competitivo para cualquiera: “Somos un rival difícil, no tenemos que pensar en utopías, sino enfocarnos en la realidad. Fallamos ante Temperley porque es fútbol, no tenemos nada que reprocharnos”.

Qué dijo Otta sobre el partido ante Colón

Sobre el compromiso frente a Colón, Otta fue claro en cuanto al respeto que merece el rival: “Es difícil jugar con todos, pero más con Colón. Más allá de su campaña, tiene jugadores de jerarquía, y a la jerarquía hay que respetarla”.

LEER MÁS: Colón se juega todo: apoyo político, apertura al socio y medidas de seguridad

En cuanto al aspecto físico, el DT dejó dudas respecto a la disponibilidad de algunos futbolistas: “No creo que Bíttolo llegue. Tal vez Gastón González pueda estar, pero las lesiones musculares son traicioneras. Si no los tenemos, confiamos mucho en los jugadores que están”.

De cara a lo que se viene, Otta concluyó con un mensaje de serenidad: “Vamos a Santa Fe con tranquilidad más allá de la derrota. Estoy dolido por lo que pasó con Temperley, pero muy contento por lo que viene haciendo el equipo”.

