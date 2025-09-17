Uno Santa Fe | Ovación | Liverpool

Liverpool y Atlético de Madrid, duelo de candidatos por Champions League

Liverpool y Atlético de Madrid se enfrentarán, desde las 16, en Anfield, por la fecha inicial de la fase de grupos de la Champions League.

17 de septiembre 2025 · 07:35hs
Liverpool y Atlético de Madrid, duelo de candidatos por Champions League

Liverpool de Alexis Mac Allister recibe este miércoles al Atlético de Madrid de Julián Álvarez, Thiago Almada y Giuliano Simeone en el marco del partido por la primera fecha de la fase de grupos de la Champions League.

El encuentro se disputa desde las 16 horas de la Argentina en Anfield, y se podrá seguir en vivo por Fox Sports y Disney+.

Se trata de uno de los partidos más convocantes de la primera jornada, que enfrenta al campeón de la Premier League, que tiene a Alexis Mac Allister; contra el conjunto del Cholo Simeone.

Por su parte, Ajax recibe este miércoles al Inter de Lautaro Martínez en el marco del partido por la primera fecha de la fase de grupos de la Champions League.

El encuentro se disputa desde las 16 horas de la Argentina en el Johan Cruijff Arena, y se podrá seguir en vivo por ESPN 2 y Disney+.

Además, Bayern Múnich recibe este miércoles al Chelsea de Enzo Fernández en el marco del partido por la primera fecha de la fase de grupos de la Champions League.

El encuentro se disputa desde las 16 horas de la Argentina en Allianz Arena, y se podrá seguir en vivo por ESPN y Disney+.

Y en el otro destacado, PSG, campeón defensor, recibe este miércoles al Atalanta en el marco del partido por la primera fecha de la fase de grupos de la Champions League.

El encuentro se disputa desde las 16 horas de la Argentina en el Parc des Princes, y se podrá seguir en vivo por Fox Sports 2 y Disney+.

Probables formaciones de Liverpool vs Atlético de Madrid

Liverpool: Alisson Becker; Dominik Szoboszlai, Virgil Van Dijk, Ibrahima Konaté, Milos Kerkez; Alexis Mac Allister, Ryan Gravenberch; Mo Salah, Florian Wirtz, Cody Gakpo; Hugo Ekitike. DT: Arne Slot.

Atlético de Madrid: Jan Oblak; Marcos Llorente, Robin Le Normand, Clement Lenglet, Matteo Ruggeri; Pablo Barrios, Koke; Giuliano Simeone, Antoine Griezmann, Nico González; Alexander Sorloth. DT: Diego Simeone.

