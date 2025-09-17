Uno Santa Fe | Ovación | Gimnasia

Festejos de Gimnasia, Unión A y Unión B en el Oficial Prefederal

Gimnasia, Unión A y Unión B se quedaron con los triunfos del miércoles, en el marco de la fecha 9 del Torneo Oficial Prefederal.

17 de septiembre 2025 · 07:58hs
Con tres partidos se abrió una nueva semana de acción en el Torneo Oficial Prefederal. Gimnasia ratificó su gran presente al golear a Banco, en tanto Unión B superó como visitante a El Quillá y Unión A dio cuenta de Regatas (SF)

Este miércoles por el canal de Youtube ASB se podrá ver: CUST A ante Rivadavia Juniors. Asimismo, Almagro B superó como visitante a Kimberley en un cotejo pendiente por la Fecha 4.

TORNEO OFICIAL PREFEDERAL - FECHA 9

Zona A

Martes 16 de septiembre

El Quillá 66 (Sebastián Molina Cano 19) - Unión B 74 (Agustín Ferrari 21)

Miércoles 17 de septiembre

21.30 CUST A vs. Rivadavia Juniors

Jueves 18 de septiembre

Almagro A vs. Sanjustino

Posiciones: Almagro A 15 (7-1); Unión B 15 (6-3); Sanjustino 13 (5-3); El Quillá 13 (4-5); Rivadavia 10 (3-5); CUST A 9 (1-7)

Zona B

Martes 16 de septiembre

Gimnasia 89 (Tomás Gómez 14) - Banco 59 (Alejo Suñe 16)

Unión A 67 (Lautaro Pascual 19) - Regatas (SF) 58 (Augusto Parola 15)

Jueves 18 de septiembre

21.30 Colón (SJ) vs. Alma Juniors

Posiciones: Gimnasia 17 (8-1); Alma Juniors 13 (5-3); Unión A 13 (4-5); Banco 12 (3-6); Colón (SJ) 11 (3-5); Regatas (SF) 11 (2-7)

TORNEO OFICIAL A2 - FECHA 11

Jueves 18 de septiembre

21.30 Macabi vs. CUST B

21.30 Regatas Coronda vs. Colón (SF)

21.30 Centenario vs. República del Oeste

21.30 UNL vs. Almagro B

21.30 Santa Rosa vs. Alumni

Libre: Kimberley

Martes 16 de septiembre - FECHA 4 (Pendiente)

Kimberley 64 (Mario Lauría 14) - Almagro B 73 (Franco Parola 21)

TABLA DE POSICIONES

Colón 17 (8-1); República del Oeste y Regatas Coronda 16 (7-2); Alumni 15 (6-3); Kimberley 15 (5-5); Almagro B 14 (5-4); Macabi 13 (4-5); UNL y CUST B 12 (3-6); Santa Rosa 11 (2-7) y Centenario 9 (0-9)

Fuente: ASB

Gimnasia Unión Prefederal
