Madelón, mesurado en Unión: "No quiero que nadie se agrande ni adentro ni afuera"

Leo Madelón le bajó las revoluciones del mundo Unión, líder de la Zona A del Clausura. "Tenemos que demostrar por qué estamos arriba", tiró.

La segunda parte de la entrevista de Leonardo Madelón en Dame Gol por Telefé Santa Fe dejó frases fuertes sobre su idea de trabajo en Unión, el presente futbolístico y la importancia de mantener los pies sobre la tierra en medio del buen momento.

El entrenador reveló cómo buscó generar unidad desde su llegada: “ Apenas arribé, organicé una cena con todo el staff: médicos, utileros, cocineros, videoanalistas, cancheros. Quería que supieran de dónde vengo, que soy sencillo y que si todos vamos orientados en la misma dirección, los rivales no se enfrentarán a 11 jugadores, sino a toda una institución ”.

En cuanto a la idea de juego, Madelón remarcó que prefiere futbolistas con comprensión táctica por encima de la polifuncionalidad: “No me gustan los que dicen ‘puedo jugar de cualquier cosa’. Prefiero jugadores que entiendan bien su rol y lo ejecuten. El fútbol se volvió más de marcas que de creación y por eso hay que ser claros: cada uno tiene su carril y su función”.

El DT se detuvo en la dupla ofensiva que forman Cristian Tarragona y Marcelo Estigarribia: “Son dos tanques, pero se potencian jugando juntos. A Tarragona lo tuve en Gimnasia y siempre quiso venir a Unión. Le pedí paciencia porque lo necesitábamos fuerte de la cabeza y ahora nos da mucho”.

También destacó la importancia de las piezas en la salida y el medio: “El primer pase de Martínez, el acompañamiento de Pittón, más la dinámica por afuera con Vargas y Del Blanco, nos permiten sostener una estructura equilibrada”.

Sobre el presente del equipo, fue categórico: “Un buen equipo es como una copa de cristal: si no lo cuidás, se rompe. Ahora hay que tener cuidado con las palabras y las actitudes. No quiero que nadie se agrande ni adentro ni afuera. La gente tiene derecho a ilusionarse, pero nosotros debemos mantener la calma”.

El técnico recordó que el triunfo ante River fue un punto de inflexión: “Ese partido nos dio confianza. Lo pudimos ganar o perder en la última jugada, pero mostró que Unión está para competir en alto nivel”.

Mirando hacia adelante, pidió prudencia: “No podemos pensar que por ser locales ante Independiente Rivadavia ya tenemos ventaja. Es un rival duro, con un esquema cerrado y jugadores de jerarquía. Tenemos que demostrar por qué estamos arriba”.

Madelón cerró la charla apelando a la sencillez y la pertenencia: “El hincha no necesita cuentos, sino un equipo consistente que lo represente. Estamos creciendo, creemos en lo que hacemos y eso es lo que vale”.