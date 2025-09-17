La segunda parte de la entrevista de Leonardo Madelón en Dame Gol por Telefé Santa Fe dejó frases fuertes sobre su idea de trabajo en Unión, el presente futbolístico y la importancia de mantener los pies sobre la tierra en medio del buen momento.
Madelón, mesurado en Unión: "No quiero que nadie se agrande ni adentro ni afuera"
Leo Madelón le bajó las revoluciones del mundo Unión, líder de la Zona A del Clausura. "Tenemos que demostrar por qué estamos arriba", tiró.
Por Ovación
El paso a paso desde su regreso a Unión
El entrenador reveló cómo buscó generar unidad desde su llegada: “Apenas arribé, organicé una cena con todo el staff: médicos, utileros, cocineros, videoanalistas, cancheros. Quería que supieran de dónde vengo, que soy sencillo y que si todos vamos orientados en la misma dirección, los rivales no se enfrentarán a 11 jugadores, sino a toda una institución”.
En cuanto a la idea de juego, Madelón remarcó que prefiere futbolistas con comprensión táctica por encima de la polifuncionalidad: “No me gustan los que dicen ‘puedo jugar de cualquier cosa’. Prefiero jugadores que entiendan bien su rol y lo ejecuten. El fútbol se volvió más de marcas que de creación y por eso hay que ser claros: cada uno tiene su carril y su función”.
El DT se detuvo en la dupla ofensiva que forman Cristian Tarragona y Marcelo Estigarribia: “Son dos tanques, pero se potencian jugando juntos. A Tarragona lo tuve en Gimnasia y siempre quiso venir a Unión. Le pedí paciencia porque lo necesitábamos fuerte de la cabeza y ahora nos da mucho”.
También destacó la importancia de las piezas en la salida y el medio: “El primer pase de Martínez, el acompañamiento de Pittón, más la dinámica por afuera con Vargas y Del Blanco, nos permiten sostener una estructura equilibrada”.
Sobre el presente del equipo, fue categórico: “Un buen equipo es como una copa de cristal: si no lo cuidás, se rompe. Ahora hay que tener cuidado con las palabras y las actitudes. No quiero que nadie se agrande ni adentro ni afuera. La gente tiene derecho a ilusionarse, pero nosotros debemos mantener la calma”.
El técnico recordó que el triunfo ante River fue un punto de inflexión: “Ese partido nos dio confianza. Lo pudimos ganar o perder en la última jugada, pero mostró que Unión está para competir en alto nivel”.
Madelón le bajó las revoluciones al mundo Unión
Mirando hacia adelante, pidió prudencia: “No podemos pensar que por ser locales ante Independiente Rivadavia ya tenemos ventaja. Es un rival duro, con un esquema cerrado y jugadores de jerarquía. Tenemos que demostrar por qué estamos arriba”.
Madelón cerró la charla apelando a la sencillez y la pertenencia: “El hincha no necesita cuentos, sino un equipo consistente que lo represente. Estamos creciendo, creemos en lo que hacemos y eso es lo que vale”.