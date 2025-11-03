Belgrano y Tigre, un mano a mano trascendental para la clasificación en el Clausura

Belgrano será local de Tigre, desde las 21.15, en un partido clave en el estadio Julio César Villagra, para llegar a los playoffs del Clausura.

Belgrano y Tigre chocan este lunes en el marco de la fecha 14 del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol .

El encuentro se juega desde las 21.15 horas de Argentina en el Estadio Julio César Villagra. Se podrá ver por ESPN Premium.

Se trata de un duelo clave para ambos equipos en sus aspiraciones por meterse en los playoffs. Ambos llegan con 18 puntos, pero el “Pirata” tiene mejor diferencia de gol y por ahora se encuentra entre los ocho que clasifican a la próxima instancia.

Probables formaciones de Belgrano vs Tigre

Belgrano: Thiago Cardozo; Leonardo Morales, Alexis Maldonado y Federico Ricca; Gabriel Compagnucci, Ulises Sánchez o Rodrigo Saravia, Francisco González Metilli y Adrián Spörle; Lucas Zelarayán; Franco Jara y Lucas Passerini. DT: Ricardo Zielinski.

Tigre: Felipe Zenobio; Joaquín Laso, Alan Barrionuevo y Diego Sosa; Guillermo Soto, Julián López, Gonzalo Piñero y Federico Álvarez; Braian Martínez, Alfio Oviedo e Ignacio Russo. DT: Diego Dabove.