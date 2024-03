Benfica no desatendió la amenaza a Di María e intenta renovarle el contrato

La vuelta de Ángel Di María a Central parecía un hecho concreto hasta hace unos días, pero la amenaza que recibió no hizo otra cosa que poner un manto de duda entendible. La situación es incómoda para el jugador y su familia porque la intención de volver a ponerse la camiseta canalla es algo decidido desde el corazón, a tal punto que el club se prepara para recibirlo.

Angelito fue dando señales de vuelta a casa y en el último tiempo lo hizo de manera más concreta y determinante. Y la dirigencia también lo hizo preparando todo para recibirlo y soñando con no solo tenerlo jugando en el torneo local sino en la Copa Libertadores, si es que logra avanzar en el certamen. Pero la amenaza de muerte recibida en la puerta del country Miraflores no hizo otra cosa que despertar inquietud. Lógica por el temor que se instala, aunque todo indica que no afectaría su decisión.

Hace algunas semanas Fideo se había manifestado a través de su cuenta de Instagram tras una ola de asesinatos que se produjeron en la ciudad. “Pedimos paz”, publicó el jugador con la imagen del Monumento a la Bandera con un listón negro.

En tres meses el vínculo con la entidad portuguesa se vence y en Central esperan su arribo, aunque los dirigentes de Benfica pretenden renovarle para que siga jugando en el club más allá de la Copa América 2024 y Rui Costa, presidente del elenco portugués, lo quiere tener una temporada más, según trascendió en Portugal.

La determinación de Di María, junto a su familia, es cumplir con el deseo de volver a ponerse la auriazul y, a la vez, hacer realidad el sueño de los canallas que lo esperan con ansiedad. De concretarse sería una revolución en el mundo del fútbol.

Fideo se enteró de lo sucedido en Funes en la concentración de la selección nacional previo al partido con Costa Rica en Estados Unidos. Si bien habló con Lionel Scaloni y compañeros, nada trascendió sobre su pensamiento y tampoco se expresó sobre lo sucedido en las redes sociales, donde acude para dar su opinión. Tampoco su esposa, Jorgelina Cardoso, lo hizo y no utilizó Instagram como habitualmente lo hace para entregar algún mensaje.

Las próximas semanas serán fundamentales y de pensamiento intenso para ratificar su idea de volver a Central, aunque mucho dependerá de lo que suceda de aquí en adelante. Y de las garantías que tenga para él y su familia, vivir en paz y disfrutar de su vuelta a casa que parecería asegurada.