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Ben Shelton se consagró campeón del ATP 500 de Múnich

El estadounidense Ben Shelton le ganó la final al italiano Flavio Cobolli por 6-2 y 7-5 y logró el título en el ATP 500 de Múnich.

Ovación

Por Ovación

19 de abril 2026 · 12:23hs
Ben Shelton se consagró campeón del ATP 500 de Múnich

El estadounidense Ben Shelton se consagró este domingo campeón del ATP 500 de Múnich tras vencer al italiano Flavio Cobolli por 6-2 y 7-5 en la final.

El estadounidense cerró una semana impecable sobre polvo de ladrillo y conquistó el título más importante de su carrera en esta superficie, consolidando su crecimiento en un terreno históricamente adverso para los tenistas de su país.

Después de ser subcampeón en la edición anterior, Shelton mostró una notable evolución en su juego y encontró en la altitud de Baviera un aliado para potenciar su servicio, que resultó determinante a lo largo del torneo.

El logro de Ben Shelton con su título en Múnich

Con este triunfo, el norteamericano alcanzó el quinto título ATP de su carrera y el segundo sobre arcilla, tras el conseguido en Houston en 2024. Su rendimiento sostenido y la solidez exhibida en los momentos clave le permitieron dominar la final ante un Cobolli que intentó reaccionar en el segundo set, pero no logró quebrar la consistencia de su rival.

La consagración en Múnich le permite a Shelton escalar hasta el sexto puesto del ranking mundial y convertirse en el mejor tenista estadounidense del momento.

Ben Shelton Múnich Flavio Cobolli
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