Benfica respalda a Prestianni y lo lleva a Madrid pese a la suspensión de la UEFA

A horas de la revancha ante el Real Madrid, el club portugués respaldó al argentino Gianluca Prestianni involucrado en el cruce con Vinicius Jr y lo incluyó en la delegación

La revancha de los playoffs de la Champions League empezó antes de pisar el Bernabéu. Benfica decidió subir a Gianluca Prestianni al avión rumbo a Madrid pese a la suspensión provisional dictada por la UEFA mientras investiga el presunto insulto racista denunciado por Vinicius Junior. El gesto fue político y simbólico: mostrar respaldo total al futbolista y plantarse ante el castigo.

El ex Vélez, de 20 años y con debut reciente en la Selección Argentina, mantuvo silencio en el aeropuerto Humberto Delgado. Quien sí habló fue Rui Costa, presidente del club, que salió a bancarlo con firmeza antes del vuelo.

“Esta situación es incómoda para todos. Para el club y para el jugador, que está siendo crucificado. Les aseguro que no es un jugador racista; de lo contrario, no representaría al Benfica”, sostuvo el máximo dirigente del Glorioso. Y fue más allá: “El Benfica es una institución inclusiva y antirracista. Jamás permitiría jugadores racistas en su plantel. Creemos en nuestro jugador”.

Costa también apuntó al contexto del partido y al intercambio en el campo: “En la cancha suele haber ofensas de ambos lados. Prestianni también se sintió ofendido. Pero reitero: no es racista y por eso merece nuestra confianza”.

La UEFA suspendió provisoriamente a Prestianni por un encuentro en base a una presunta infracción del Artículo 14 (comportamiento discriminatorio), mientras continúa la investigación. En consecuencia, no podrá ser tenido en cuenta para la revancha salvo un improbable giro administrativo de último momento.

El club expresó su malestar en un comunicado: “Lamentamos haber sido privados del jugador mientras el proceso está en curso y apelaremos esta decisión”. A la vez, reconoció que los plazos hacen poco probable cualquier impacto práctico en el partido.

Tras un gol, Vinicius celebró frente a la hinchada del Benfica. Prestianni se acercó, se tapó la boca con la camiseta y pronunció una frase imposible de leer. El brasileño denunció que le dijeron “mono”. No hay audios ni imágenes que confirmen el contenido del intercambio. El argentino lo negó: “En ningún momento dirigí insultos racistas”.

Con el 1-0 de la ida en Lisboa, el Real Madrid recibirá al elenco luso este miércoles 25 de febrero, desde las 17 (Argentina), en el Santiago Bernabéu, por un lugar en la próxima instancia de la Champions. Benfica ya jugó su carta fuera de la cancha. En Madrid, buscará hacerlo dentro.