Berti no se conforma en Independiente Rivadavia: "Ahora queremos la Copa"

El DT de Independiente Rivadavia, Alfredo Berti, mostró su emoción en el vestuario por la clasificación a la final de la Copa Argentina tras eliminar a River

Alfredo Berti ya tenía un lugar en la historia grande de Independiente Rivadavia y el triunfo de este viernes por la noche ante River en la semifinal de la Copa Argentina solo sirve para ponerlo aún más alto en la consideración de los hinchas de la Lepra.

Satisfecho tras la victoria, el DT más importante que ha tenido la Lepra (o uno de ellos) destacó a sus dirigidos: "Estos chicos vienen trabajando ya hace un año largo, y bueno, la verdad es que estoy muy feliz porque entendieron la dimensión de este partido".

• LEER MÁS: Copa Argentina: así Independiente Rivadavia eliminó a River para ser finalista

"Creo que hicimos un partido correcto, faltó un poco de precisión para terminar mejor los ataques, pero en ningún momento River nos llegó, y después tuvimos mucha tranquilidad en los penales", analizó el santafesino antes de reconocer: "Estamos felices por llevar al club a jugar esta final"

"Cuando llegamos hace un año y medio, el club estaba con mucha dificultad en la parte del descenso y nos salvamos por los puntos que hicimos. A ese torneo le doy mucho valor, después del torneo pasado también llegamos a estar entre los ocho, y en este semestre la verdad que los chicos vienen haciendo un esfuerzo grande en los dos torneos, y poner al club en otra final, la verdad que me llena de felicidad y de responsabilidad, porque ahora queremos ganar la Copa y también tenemos tres partidos importantes en la liga porque estamos cerca también de, para entrar en otra copa", dijo fiel a su estilo el entrenador de la Lepra.

Alfredo Berti y otra noche gloriosa para Independiente Rivadavia

"En los últimos siete o ocho partidos venimos con un buen rendimiento y nos faltaba un poco de efectividad en el ataque, no podíamos completar las opciones que teníamos, pero estábamos tranquilos porque sabíamos que somos un equipo competitivo, y bueno, creo que hoy nosotros vinimos a competir con River y creo que lo hicimos de buena manera, con armas lícitas", destacó respecto del encuentro que finalizó empatado sin goles y se definió por penales.

"El equipo estuvo bien parado en la parte defensiva, creo que River no nos ocasionó demasiado peligro, nos faltó un poco en articular mejor las contras, y también la cancha del segundo tiempo no ayudó para ninguno de los dos equipos", asumió.

El cariño de la gente: "Es permanente para el grupo y conmigo, y nosotros siempre tratamos de que los jugadores jueguen por amor a la camiseta, por amor al hincha. Eso es un valor agregado. Estamos felices por llegar a la final y saber que se van a volver todos a Mendoza con una felicidad inmensa".

Los penales: "Practicamos algunos penales. Siempre se practica, pero bueno, el contexto del penal entrenado en una práctica es totalmente diferente a un penal en la competencia. La cabeza funciona totalmente diferente. Hoy en los penales tuvimos templanza, tuvimos carácter y estuvimos tranquilos".

El ejemplo de Studer: "Yo creo que un penal es tener coraje, tener valentía. Sheyko (Studer) en la otra definición no lo pateó bien y hoy quiso volver a patear y eso también demuestra el aprendizaje que tiene que tener un futbolista".

Querido por los hinchas de la Lepra: "Más cariño es más responsabilidad. Cuando se siente querido con el hincha, a uno lo que le pasa es que cada día que pasa tiene el deseo de que esto nunca se corte. Vivimos un ambiente de mucha competencia y la verdad que nos vaya bien a nosotros es una alegría enorme por el hincha que acompaña en las buenas y en las malas".