Bielsa dejó abierta la puerta para el regreso de Cavani

El prestigioso entrenador argentino Marcelo Bielsa no le cerró las puertas de la selección uruguaya a Edinson Cavani ni a Luis Suárez pensando en el futuro y los compromisos que la Celeste tiene por delante.

"Al igual que Suárez, es convocable. Nunca dije ni voy a decir que no los voy a convocar. No hay ningún partido de Suárez o Cavani que no haya visto", comentó Bielsa, quien dejó la puerta abierta para un posible llamado hacia el experimentado delantero.

En ese sentido, el entrenador se refirió al criterio que utilizará para la nómina final de la Copa América de mitad de año: "Dos jugadores por posición y algunos que puedan jugar en varios puestos. No necesariamente los mejores son los que más cualidades tienen, sino los que estén en mejor forma al momento de la decisión", explicó.

Sobre su idea de juego, el rosarino señaló que le "gusta recuperar la pelota rápido cerca del arco rival o inmediatamente después de perderla. La elaboración debe evitar pases largos o divididos y sí agregar combinaciones para generar posiciones y posesiones que permitan elegir como terminar los ataques".

"Que el que tenga la pelota tenga varias alternativas y que no sea un pase único que el rival identifique y neutralice", añadió.

El Loco también se refirió al Preolímpico de Venezuela en el cual no pudo clasificar a Uruguay a París 2024: "Son un grupo de chicos excelentes y consecuentes con todo lo que propusimos. Hubiese sido un sueño poder ir a los JJOO. Hubiese sido un sueño. Perdimos un partido accesible con Paraguay y uno inmerecido con Chile. Me siento muy responsable".