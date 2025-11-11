Almada admitió que Riquelme lo llamó para llevarlo a Boca: "Ya había elegido otro club"

El mediocampista Thiago Almada confesó que tuvo un llamado del presidente de Boca, Juan Román Riquelme, para concretar su llegada

El mediocampista ofensivo Thiago Almada , actualmente en Atlétido de Madrid, confesó que tuvo un llamado telefónico del presidente de Boca , Juan Román Riquelme , para concretar su llegada.

“Tuve un llamado de Román, pero todo quedó ahí. Yo ya había elegido jugar para Botafogo”, reveló el integrante de la Selección Argentina campeona del mundo en Qatar 2022.

Almada y la vez que lo Riquelme lo llamó para Boca

En el cierre de sus dichos, el Guayo confirmó que, en una hipotética vuelta al fútbol argentino, vestiría los colores de Vélez Sarsfield. “Siempre dije que la prioridad cuando vuelva la va a tener Vélez, el club que me dio la oportunidad de ser lo que soy hoy en día”, cerró su declaración.

Las declaraciones de Almada no pasaron desapercibidas en el mundo Boca, donde su nombre había sido vinculado en más de una oportunidad como posible refuerzo para el ciclo de Riquelme en la dirigencia. El contacto directo del vicepresidente xeneize confirma que existió un interés concreto, aunque el futbolista ya había definido su futuro en Europa y priorizó la propuesta del Atlético de Madrid, donde continúa afianzándose bajo las órdenes de Diego Simeone.

A sus 24 años, el mediocampista atraviesa uno de los momentos más importantes de su carrera, con la posibilidad de consolidarse en una de las ligas más competitivas del mundo y seguir siendo observado por Lionel Scaloni para futuras convocatorias de la Selección Argentina.

Más allá de su presente en España, Almada no descarta que, en algún momento, su camino lo lleve de regreso a Vélez Sarsfield, el club que marcó sus inicios y al que promete volver “cuando llegue el momento indicado”.