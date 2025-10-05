Boca aplastó a Newell's y desplazó a Unión para convertirse en líder de la Zona A

Boca goleó a Newell's 5-0 y de esta manera quedó puntero en la Zona A con 17 puntos, los mismos que Unión, pero el Xeneize tiene mejor diferencia de gol

Boca se recuperó de una seguidilla adversa con una apabullante goleada 5-0 contra Newell´s. En una Bombonera que festejó y vibró al compás del equipo, dirigido por Claudio Úbeda ante la ausencia de Miguel Ángel Russo por su situación de salud, el Xeneize volvió a ganar luego de tres partidos y quedó puntero del Grupo A del Torneo Clausura. Milton Giménez por duplicado, Ayrton Costa, Brian Aguirre y Lautaro Blanco convirtieron los goles.