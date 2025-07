Boca busca un marcador central antes del cierre del libro de pases

El marcador central diestro nada menos que el capitán de San Lorenzo en el arranque del Torneo Clausura, luego de la salida de los dos anteriores referentes: Iker Muniain y Malcom Braida.

El máximo dirigente de Boca hizo una propuesta de cuatro millones de dólares para adquirir el pase del jugador de 27 años, una alternativa que la directiva de San Lorenzo quedó en responder.

Pedido especial de Miguel Russo

Hernández es un pedido expreso del entrenador Miguel Ángel Russo, quien viene de dirigirlo en el Ciclón, al igual que al propio Braida, cuya contratación solicitó apenas inició su tercer ciclo en el Xeneize.

En este contexto el propio futbolista fue consultado por la opción de Boca luego del empate 0-0 ante Gimnasia y la respuesta resultó una evasiva: "No me llamó nadie; intento abstraerme de todo. No pienso en otra cosa que no sea en San Lorenzo. Sería una falta de respeto pensar en otra cosa con la cinta de capitán".

La idea de Russo es contar con Hernández para que pueda luchar por el puesto del primer marcador central, hoy ocupado por Nicolás Figal y Lautaro Di Lollo, autor del gol del empate 1-1 ante Unión.