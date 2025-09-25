Uno Santa Fe | Ovación | Alcaraz

Alcaraz superó a Báez en su debut en Tokio y encendió las alarmas por su tobillo

Carlos Alcaraz superó al tenista argentino Sebastián Báez en el ATP 500 de Tokio, pero en el transcurso del partido sufrió una torcedura en su tobillo

25 de septiembre 2025 · 10:39hs
Carlos Alcaraz sufrió una torcedura en su tobillo que no le impidió ganarle a Sebastián Báez.

El tenista Carlos Alcaraz inició con triunfo su participación en el ATP 500 de Tokio, aunque no sin susto. El número uno del mundo derrotó por 6-4 y 6-2 al argentino Sebastián Báez en un partido que tuvo de todo: un parate por lluvia y una torcedura de tobillo que por momentos hizo temer lo peor para el español.

El encuentro comenzó parejo, con Báez aprovechando algunos errores de Alcaraz en los primeros games. Sin embargo, cuando el marcador estaba 2-2, el murciano se dobló el tobillo y debió ser atendido por el médico del torneo.

Pese al dolor inicial, pudo continuar y terminó cerrando el primer set con solidez, incluso después de una breve interrupción por la lluvia.

Ya más confiado en sus desplazamientos, Alcaraz sacó a relucir su mejor tenis en el segundo parcial. Mostró toda su agresividad, conectó tiros ganadores desde todas las posiciones y quebró en los momentos justos para quedarse con la manga por 6-2 y asegurar su pase a la segunda ronda del certamen.

Ahora, el desafío será ver cómo responde su tobillo en las próximas horas. Su rival en la siguiente instancia será el belga Zizou Bergs, número 45 del ranking ATP, que viene de una trabajada victoria sobre el chileno Alejandro Tabilo por 1-6, 7-6(2) y 7-6(4).

Por su parte, Taylor Fritz protagonizó una dura batalla frente a Gabriel Diallo. El estadounidense, que arrastró molestias en el gemelo, remontó para imponerse por 4-6, 6-3 y 7-6(3) en más de dos horas de juego.

Ahora se medirá con el portugués Nuno Borges en la segunda ronda del torneo japonés, que superó en el día de ayer al local Yosuke Watanuki.

Entre los que lograron cumplir con su favoritismo estuvieron Casper Ruud y Holger Rune. El noruego reaccionó a tiempo para vencer al japonés Shintaro Mochizuki por 4-6, 6-1 y 6-1, mientras que el danés avanzó luego de que Hamad Medjedovic, que había comenzado dominando, sufriera problemas físicos y no pudiera sostener el nivel, venciéndolo por 7-6(7) y 6-1.

Por otra parte, el torneo tuvo una jornada cargada de sorpresas, con la eliminación de varios cabezas de serie. Tomas Machac cayó frente al local Shimabakuro, y Alex Michelsen perdió ante Nishesh Quinn.

Todos los resultados de la jornada del ATP de Tokio

Carlos Alcaraz a Sebastián Báez: 6-4 y 6-2.

Zizou Bergs a Alejandro Tabilo: 1-6, 7-6(2) y 7-6(4).

Holger Rune a Hamad Medjedovic: 7-6(7) y 6-1.

Casper Ruud a Shintaro Mochizuki: 4-6, 6-1 y 6-1.

Ethan Quinn a Alex Michelsen: 7-5 y 6-2.

Brandon Nakashima a Jordan Thompson: 6(6)-7, 7-6(4) y 6-2.

Aleksandar Vukic a Damir Dzumhur: 6-4, 3-6 y 6-3.

Taylor Fritz a Gabriel Diallo: 4-6, 6-3 y 7-6(3).

Sho Shimabukuro a Tomáš Machá: 6-3 y 7-6(4).

