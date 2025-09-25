Uno Santa Fe | Ovación | Nardoni

Se confirmó la lesión que sufrió Juan Ignacio Nardoni

Juan Ignacio Nardoni debió ser reemplazado en el primer tiempo del partido que Racing jugó ante Vélez y este jueves se confirmó el grado de la lesión

25 de septiembre 2025 · 11:39hs
Juan Ignacio Nardoni se perderá varios partidos por un desgarro que sufrió en el partido que Racing le ganó a Vélez.

IG juan.nardoni

Juan Ignacio Nardoni se perderá varios partidos por un desgarro que sufrió en el partido que Racing le ganó a Vélez.

Racing recibió este jueves una noticia que encendió las alarmas en Avellaneda: Juan Nardoni sufrió un desgarro en el bíceps femoral derecho y estará varias semanas alejado de las canchas.

Juan Ignacio Nardoni será baja por varios partidos

El mediocampista central, que apenas pudo disputar unos minutos en la vuelta contra Vélez, se sometió a estudios que confirmaron lo que se temía en el cuerpo técnico de Gustavo Costas. La lesión lo deja automáticamente afuera de partidos importantes en el calendario de la “Academia”.

Según los tiempos de recuperación estimados, Nardoni necesitará al menos 21 días para dejar atrás la lesión muscular. Esto significa que se perderá el clásico de Avellaneda contra Independiente y la serie de cuartos de final de Copa Argentina ante River, dos compromisos de gran relevancia para el conjunto de Avellaneda.

El gran interrogante es si podrá estar disponible para las semifinales de la Copa Libertadores, que se jugarán entre el 21 y 29 de octubre.

La buena noticia para Racing es que, en los plazos naturales de recuperación, el mediocampista llegaría justo a la ida de las semifinales. Sin embargo, el problema pasa por su falta de ritmo de competencia, ya que no tendría partidos previos para sumar minutos y llegar en plenitud física.

Costas deberá evaluar si lo arriesga de entrada o si prefiere resguardarlo para la revancha, dependiendo de cómo llegue el equipo y del resultado del primer duelo.

El rival de Racing en la próxima instancia saldrá de Estudiantes de La Plata y Flamengo. En la ida, los brasileños se impusieron 2-1 en el Maracaná y parten como favoritos, aunque el “Pincha” mantiene viva la ilusión de revertir la historia en su casa.

Nardoni había llegado a los cuartos de final entre algodones, luego de haber terminado con molestias en la ida. Por ese motivo, no fue al banco en el partido ante Huracán y se lo cuidó especialmente para que llegara al cruce decisivo frente a Vélez.

Ahora, Racing deberá rearmarse en el mediocampo y buscar alternativas mientras espera que su volante se recupere y pueda reaparecer en el tramo más importante del año.

Nardoni Racing Vélez
Noticias relacionadas
Carlos Alcaraz sufrió una torcedura en su tobillo que no le impidió ganarle a Sebastián Báez.

Alcaraz superó a Báez en su debut en Tokio y encendió las alarmas por su tobillo

Boca dio inicio a la Liga Nacional ganándole como local a Racing de Chivilcoy.

Boca dio inicio a la Liga Nacional venciendo a Racing de Chivilcoy

Sportivo Guadalupe goleó a Nacional y es uno de los punteros de la zona 2

Sin sorpresas en los cotejos reprogramados del Clausura Norberto Serenotti

Lionel Messi marcó dos goles en la goleada del Inter Miami ante New York City.

Con un doblete de Messi, Inter Miami goleó 4-0 a New York City

Lo último

Las exportaciones de carnes seguirán sin retenciones hasta el 31 de octubre

Las exportaciones de carnes seguirán sin retenciones hasta el 31 de octubre

Debate abierto en Santa Fe: ¿qué lugar deben tener los celulares en la escuela y cómo regular su uso?

Debate abierto en Santa Fe: ¿qué lugar deben tener los celulares en la escuela y cómo regular su uso?

Alarma en Boca: Chipi Barijho se descompensó y quedó internado

Alarma en Boca: Chipi Barijho se descompensó y quedó internado

Último Momento
Las exportaciones de carnes seguirán sin retenciones hasta el 31 de octubre

Las exportaciones de carnes seguirán sin retenciones hasta el 31 de octubre

Debate abierto en Santa Fe: ¿qué lugar deben tener los celulares en la escuela y cómo regular su uso?

Debate abierto en Santa Fe: ¿qué lugar deben tener los celulares en la escuela y cómo regular su uso?

Alarma en Boca: Chipi Barijho se descompensó y quedó internado

Alarma en Boca: Chipi Barijho se descompensó y quedó internado

Se confirmó la lesión que sufrió Juan Ignacio Nardoni

Se confirmó la lesión que sufrió Juan Ignacio Nardoni

Candela Fernandez honra a Las dueñas de las orquídeas

Candela Fernandez honra a "Las dueñas de las orquídeas"

Ovación
Sin sorpresas en los cotejos reprogramados del Clausura Norberto Serenotti

Sin sorpresas en los cotejos reprogramados del Clausura Norberto Serenotti

Estudiantes va por la épica recibiendo a Flamengo

Estudiantes va por la épica recibiendo a Flamengo

Alcaraz superó a Báez en su debut en Tokio y encendió las alarmas por su tobillo

Alcaraz superó a Báez en su debut en Tokio y encendió las alarmas por su tobillo

Se confirmó la lesión que sufrió Juan Ignacio Nardoni

Se confirmó la lesión que sufrió Juan Ignacio Nardoni

Jannik Sinner debutó con un triunfo aplastante en el ATP de Beijing

Jannik Sinner debutó con un triunfo aplastante en el ATP de Beijing

Policiales
Rosario: detuvieron a 10 narcos de una banda que ingresaba drogas por el río Paraná y las vendía en barrio Tablada

Rosario: detuvieron a 10 narcos de una banda que ingresaba drogas por el río Paraná y las vendía en barrio Tablada

Balearon a un cartonero en barrio Roma tras acusarlo de intentar robar la batería de su auto

Balearon a un cartonero en barrio Roma tras acusarlo de intentar robar la batería de su auto

Cayó una prófuga por el crimen de Leonela de Álvarez en medio de un operativo antinarcóticos

Cayó una prófuga por el crimen de Leonela de Álvarez en medio de un operativo antinarcóticos

Escenario
Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Harlem 2025: última etapa de venta de entradas ya disponible!

Alan Sutton y Las Criaturas de la Ansiedad presentan Berrinche en HUB

Alan Sutton y Las Criaturas de la Ansiedad presentan "Berrinche" en HUB

La Re Fiesta vuelve a Santa Fe con todos los hits de los 90 y 00

La Re Fiesta vuelve a Santa Fe con todos los hits de los 90' y 00'

Candela Fernandez honra a Las dueñas de las orquídeas

Candela Fernandez honra a "Las dueñas de las orquídeas"

El regreso de un ícono: Cacho Deicas lanzó su carrera solista y anunció su primer show tras dejar Los Palmeras

El regreso de un ícono: Cacho Deicas lanzó su carrera solista y anunció su primer show tras dejar Los Palmeras