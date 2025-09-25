Se confirmó la lesión que sufrió Juan Ignacio Nardoni

Juan Ignacio Nardoni debió ser reemplazado en el primer tiempo del partido que Racing jugó ante Vélez y este jueves se confirmó el grado de la lesión

Juan Ignacio Nardoni se perderá varios partidos por un desgarro que sufrió en el partido que Racing le ganó a Vélez.

Racing recibió este jueves una noticia que encendió las alarmas en Avellaneda: Juan Nardoni sufrió un desgarro en el bíceps femoral derecho y estará varias semanas alejado de las canchas.

El mediocampista central, que apenas pudo disputar unos minutos en la vuelta contra Vélez, se sometió a estudios que confirmaron lo que se temía en el cuerpo técnico de Gustavo Costas. La lesión lo deja automáticamente afuera de partidos importantes en el calendario de la “Academia”.

Según los tiempos de recuperación estimados, Nardoni necesitará al menos 21 días para dejar atrás la lesión muscular. Esto significa que se perderá el clásico de Avellaneda contra Independiente y la serie de cuartos de final de Copa Argentina ante River, dos compromisos de gran relevancia para el conjunto de Avellaneda.

El gran interrogante es si podrá estar disponible para las semifinales de la Copa Libertadores, que se jugarán entre el 21 y 29 de octubre.

La buena noticia para Racing es que, en los plazos naturales de recuperación, el mediocampista llegaría justo a la ida de las semifinales. Sin embargo, el problema pasa por su falta de ritmo de competencia, ya que no tendría partidos previos para sumar minutos y llegar en plenitud física.

Costas deberá evaluar si lo arriesga de entrada o si prefiere resguardarlo para la revancha, dependiendo de cómo llegue el equipo y del resultado del primer duelo.

El rival de Racing en la próxima instancia saldrá de Estudiantes de La Plata y Flamengo. En la ida, los brasileños se impusieron 2-1 en el Maracaná y parten como favoritos, aunque el “Pincha” mantiene viva la ilusión de revertir la historia en su casa.

Nardoni había llegado a los cuartos de final entre algodones, luego de haber terminado con molestias en la ida. Por ese motivo, no fue al banco en el partido ante Huracán y se lo cuidó especialmente para que llegara al cruce decisivo frente a Vélez.

Ahora, Racing deberá rearmarse en el mediocampo y buscar alternativas mientras espera que su volante se recupere y pueda reaparecer en el tramo más importante del año.