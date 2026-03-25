Pullaro, tras la inauguración de una obra de infraestructura energética : "La economía no está bien y las familias no llegan a fin de mes"

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro , inauguró este miércoles la obra de infraestructura energética del área industrial Los Polígonos I , en la ciudad de Santa Fe. La intervención, ejecutada por el Ministerio de Desarrollo Productivo en un plazo de 11 meses , demandó una inversión total de $3.212.287.318 y fue presentada como una respuesta concreta a una demanda histórica del sector productivo.

La obra contempló la construcción de un nuevo distribuidor subterráneo de media tensión de 13,2 kV y un tendido de 4,9 kilómetros desde la estación transformadora Blas Parera, lo que permite inyectar 3 megavatios adicionales al sistema eléctrico local. El impacto es directo: más de 40 empresas radicadas en el parque industrial contarán con mayor disponibilidad energética para sostener la producción y ampliar capacidades.

El financiamiento fue tripartito: una parte aportada por los empresarios de los polígonos, otra por la Municipalidad de Santa Fe y otra por el gobierno provincial. "Es la manera de empujar y de sostener también a la industria", subrayó Pullaro.

La economía no está bien en el orden nacional. Las familias la están pasando mal, la clase media y la clase media baja no están llegando a fin de mes La economía no está bien en el orden nacional. Las familias la están pasando mal, la clase media y la clase media baja no están llegando a fin de mes

Estado e industria

En conferencia de prensa, el gobernador salió al cruce del debate nacional sobre el rol de la industria y fue contundente: "Para nosotros, industria nacional es crecimiento económico, son puestos de trabajo, es desarrollo. Y el Estado tiene que estar al lado de la industria nacional". Además, comprometió la defensa de las 7.000 pymes que operan en la provincia: "Las vamos a cuidar como un escudo".

En ese marco, Pullaro también se refirió al cierre de la empresa Bahco y al impacto de otras empresas que cesan operaciones en el país. "Lo vemos con preocupación. Es el conflicto de muchas industrias en la República Argentina que levantan, se van a sus casas matrices o dejan de producir aquí", lamentó, y advirtió sobre el costo humano de esas decisiones: empleados sin trabajo, años de inversión en infraestructura y en formación de personal que quedan en el vacío.

Para el mandatario santafesino, la raíz del problema es estructural y tiene nombre: carga impositiva. "Más del 80% de los impuestos que soporta la industria son nacionales. Si se bajan, nuestra industria va a crecer y no la vamos a poder parar", afirmó. En ese sentido, destacó que Santa Fe ya tomó ese camino con "una baja agresiva de ingresos brutos" que permite, entre otras cosas, deducir nuevos trabajadores incorporados y parte de la factura energética.

Pullaro también fue directo al evaluar la situación macroeconómica: "La economía no está bien en el orden nacional. Las familias la están pasando mal, la clase media y la clase media baja no están llegando a fin de mes". Y cuestionó con énfasis las declaraciones de funcionarios nacionales que relativizan la pérdida de empleos: "Hay que ser muy prudente cuando se hacen ese tipo de afirmaciones".

Sobre el rumbo de su gestión, el gobernador anunció que la provincia llegará al final del mandato con más de una obra inaugurada por día: "Tenemos 1.800 obras en marcha que vamos a terminar antes de que termine la gestión en 2027", precisó, entre las que mencionó el puente Santa Fe-Santo Tomé y obras en comunas y municipios de todo el territorio provincial. "Aplicamos políticas contracíclicas: el Estado invierte cuando la economía crece o está en recesión", explicó.

Por último, destacó que Santa Fe fue "una de las provincias menos golpeadas por la caída del empleo" a nivel nacional, y atribuyó ese resultado a las políticas activas del gobierno y a la apuesta de los industriales locales: "Hay muchas pymes dispuestas a invertir en este momento difícil. Eso hay que valorarlo".