Unión sacó carácter en el complemento y festejó ante Colón en la Liga Próximo

Unión se impuso 88 a 72 ante Colón en el Roque Otrino, en un clásico que se rompió tras el descanso con un parcial demoledor.

El clásico tuvo dos caras bien marcadas. Una primera mitad equilibrada, de trámite cerrado, y un complemento donde Unión de Santa Fe mostró su mejor versión para quedarse con una victoria clara frente a Colón de Santa Fe por 88 a 72, en la continuidad del Torneo Apertura de la Liga Próximo.

Durante los primeros 20 minutos, el duelo fue palo a palo. Unión logró cerrar arriba el segundo cuarto (45-41), pero sin poder despegarse definitivamente. Colón, con intensidad y buenas respuestas ofensivas, se mantuvo siempre en partido.

El quiebre tras el entretiempo entre Unión y Colón

Todo cambió en el tercer cuarto. Allí, Unión elevó su nivel en ambos costados de la cancha y construyó un parcial determinante de 28-12 que dejó sin reacción al conjunto rojinegro.

Con mayor precisión, transiciones rápidas y una defensa más firme, el equipo visitante pasó a dominar con claridad y llegó al último período con una ventaja amplia (73-53), prácticamente sentenciando el encuentro.

Control y cierre sin sobresaltos para Unión

En el tramo final, el Tatengue manejó los tiempos del juego y administró la diferencia sin mayores inconvenientes, asegurando su segunda victoria consecutiva en el certamen.

En lo individual, el goleo estuvo bien repartido, aunque se destacaron Francisco Yanotti, con 24 puntos, y Santiago Hoyo, piezas clave en el momento de ruptura del partido. En el local, Franco Mierke (18) y Juan Mantovani (17) encabezaron la ofensiva, pero no lograron sostener la paridad.

El triunfo le permite a Unión consolidar un arranque ideal en el campeonato (2-0), mientras que Colón continúa sin poder sumar (0-2) y deberá reacomodarse para salir de este inicio adverso.

Síntesis

Colón 72: Aldaz 5, Mantovani 17, Orona 8, Escouboue 4, Mierke 18 (FI); Acosta 0, Alberini 1, Lucero 0. DT: Leandro Spies.

Unión 88: Alonso 10, Torres 2, T. Cappa 13, Álvarez 0, Yanotti 24 (FI); Brousse 2, Castrodeza 6, Hoyo 16, Márquez 0, Bugna 0, B. Cappa 0. DT: Branco Molinero.

Parciales: 15-24, 41-45, 53-73

Árbitros: Luciano Menéndez y Facundo Barca

Escenario: Roque Otrino



Fuente: Marca Personal