El clásico tuvo dos caras bien marcadas. Una primera mitad equilibrada, de trámite cerrado, y un complemento donde Unión de Santa Fe mostró su mejor versión para quedarse con una victoria clara frente a Colón de Santa Fe por 88 a 72, en la continuidad del Torneo Apertura de la Liga Próximo.
Unión sacó carácter en el complemento y festejó ante Colón en la Liga Próximo
Unión se impuso 88 a 72 ante Colón en el Roque Otrino, en un clásico que se rompió tras el descanso con un parcial demoledor.
Por Ovación
Durante los primeros 20 minutos, el duelo fue palo a palo. Unión logró cerrar arriba el segundo cuarto (45-41), pero sin poder despegarse definitivamente. Colón, con intensidad y buenas respuestas ofensivas, se mantuvo siempre en partido.
El quiebre tras el entretiempo entre Unión y Colón
Todo cambió en el tercer cuarto. Allí, Unión elevó su nivel en ambos costados de la cancha y construyó un parcial determinante de 28-12 que dejó sin reacción al conjunto rojinegro.
Con mayor precisión, transiciones rápidas y una defensa más firme, el equipo visitante pasó a dominar con claridad y llegó al último período con una ventaja amplia (73-53), prácticamente sentenciando el encuentro.
Control y cierre sin sobresaltos para Unión
En el tramo final, el Tatengue manejó los tiempos del juego y administró la diferencia sin mayores inconvenientes, asegurando su segunda victoria consecutiva en el certamen.
En lo individual, el goleo estuvo bien repartido, aunque se destacaron Francisco Yanotti, con 24 puntos, y Santiago Hoyo, piezas clave en el momento de ruptura del partido. En el local, Franco Mierke (18) y Juan Mantovani (17) encabezaron la ofensiva, pero no lograron sostener la paridad.
El triunfo le permite a Unión consolidar un arranque ideal en el campeonato (2-0), mientras que Colón continúa sin poder sumar (0-2) y deberá reacomodarse para salir de este inicio adverso.
Síntesis
Colón 72: Aldaz 5, Mantovani 17, Orona 8, Escouboue 4, Mierke 18 (FI); Acosta 0, Alberini 1, Lucero 0. DT: Leandro Spies.
Unión 88: Alonso 10, Torres 2, T. Cappa 13, Álvarez 0, Yanotti 24 (FI); Brousse 2, Castrodeza 6, Hoyo 16, Márquez 0, Bugna 0, B. Cappa 0. DT: Branco Molinero.
Parciales: 15-24, 41-45, 53-73
Árbitros: Luciano Menéndez y Facundo Barca
Escenario: Roque Otrino
Fuente: Marca Personal