Boca ganó el juicio contra Agustín Almendra y la Justicia ordenó que pague más de US$760 mil

La Justicia falló a favor de Boca y determinó que Agustín Almendra debe abonar más de US$760 mil por un préstamo que recibió en 2019 y nunca devolvió al club.

Boca, de la mano de Juan Roman Riquelme logró ganarle el juicio al jugador Agustín Almendra.

Boca recibió este miércoles una sentencia favorable de la Justicia , que resolvió que Agustín Almendra deberá abonar un resarcimiento superior a US$760 mil por un préstamo impago otorgado durante su paso por el club. El fallo cierra un conflicto que se arrastraba desde su salida en condición de libre.

La resolución ordena que Almendra pague US$769.231 tras comprobarse que nunca devolvió un préstamo de US$500.000 otorgado por Boca en 2019 para la compra de una vivienda. El club presentó toda la documentación ante la Justicia, que avaló el reclamo.

El origen del problema entre Boca y Agustín Almendra

El conflicto se desencadenó después de que Almendra quedara libre en 2023, tras una fuerte discusión con el entonces entrenador Sebastián Battaglia, quien lo apartó del plantel. El mediocampista rechazó renovar su contrato y dejó la institución sin saldar la deuda pendiente.

Lo que dejó su paso por Boca

Formado en las inferiores, Almendra disputó 69 partidos, convirtió 6 goles y ganó 4 títulos en Boca. Su salida estuvo marcada por conflictos internos, decisiones disciplinarias y un vínculo deteriorado que llegó a instancia judicial.

Su presente en Racing

Desde 2023, Almendra se consolidó en Racing, donde suma 59 partidos, 5 goles y 9 asistencias. Bajo la conducción de Gustavo Costas, fue parte de los planteles campeones de la Copa Sudamericana y la Recopa Sudamericana entre 2024 y 2025.