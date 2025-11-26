Uno Santa Fe | Ovación | Agustín Almendra

Boca ganó el juicio contra Agustín Almendra y la Justicia ordenó que pague más de US$760 mil

La Justicia falló a favor de Boca y determinó que Agustín Almendra debe abonar más de US$760 mil por un préstamo que recibió en 2019 y nunca devolvió al club.

Ovación

Por Ovación

26 de noviembre 2025 · 09:35hs
Boca

Boca, de la mano de Juan Roman Riquelme logró ganarle el juicio al jugador Agustín Almendra.

Boca recibió este miércoles una sentencia favorable de la Justicia, que resolvió que Agustín Almendra deberá abonar un resarcimiento superior a US$760 mil por un préstamo impago otorgado durante su paso por el club. El fallo cierra un conflicto que se arrastraba desde su salida en condición de libre.

Un conflicto que llegó a los tribunales

La resolución ordena que Almendra pague US$769.231 tras comprobarse que nunca devolvió un préstamo de US$500.000 otorgado por Boca en 2019 para la compra de una vivienda. El club presentó toda la documentación ante la Justicia, que avaló el reclamo.

El origen del problema entre Boca y Agustín Almendra

El conflicto se desencadenó después de que Almendra quedara libre en 2023, tras una fuerte discusión con el entonces entrenador Sebastián Battaglia, quien lo apartó del plantel. El mediocampista rechazó renovar su contrato y dejó la institución sin saldar la deuda pendiente.

LEER MÁS: Facundo Mura tiene negociaciones avanzadas para jugar en Inter Miami

Lo que dejó su paso por Boca

Formado en las inferiores, Almendra disputó 69 partidos, convirtió 6 goles y ganó 4 títulos en Boca. Su salida estuvo marcada por conflictos internos, decisiones disciplinarias y un vínculo deteriorado que llegó a instancia judicial.

Su presente en Racing

Desde 2023, Almendra se consolidó en Racing, donde suma 59 partidos, 5 goles y 9 asistencias. Bajo la conducción de Gustavo Costas, fue parte de los planteles campeones de la Copa Sudamericana y la Recopa Sudamericana entre 2024 y 2025.

Agustín Almendra Boca Justicia
Noticias relacionadas
El puente Colgante fue uno de los lugares utilizados para la Copa Argentina de Triatlón.

Santa Fe fue escenario de la Copa Argentina de Triatlón José Dinoto

Colón de Santa Fe visitará a Colón de San Justo en el Mercedes Alesso de Bieler.

Arrancan las semifinales del Clausura Chijí Serenotti

Lourdes Carlé se metió en octavos de final del Argentina Open.

Argentina Open: tres tenistas nacionales clasificaron a octavos de final

Facundo Mura no seguirá en Racing y tiene negociaciones avanzadas para jugar en Inter Miami.

Facundo Mura tiene negociaciones avanzadas para jugar en Inter Miami

Lo último

Colón es el único campeón de la ciudad y lo consiguió en nuestro mandato

"Colón es el único campeón de la ciudad y lo consiguió en nuestro mandato"

Los dos beneficios clave que marcan el rumbo de la Ley Tributaria 2026 en Santa Fe

Los dos beneficios clave que marcan el rumbo de la Ley Tributaria 2026 en Santa Fe

Pablo Agustín llega a Santa Fe con Criado por Lobos

Pablo Agustín llega a Santa Fe con "Criado por Lobos"

Último Momento
Colón es el único campeón de la ciudad y lo consiguió en nuestro mandato

"Colón es el único campeón de la ciudad y lo consiguió en nuestro mandato"

Los dos beneficios clave que marcan el rumbo de la Ley Tributaria 2026 en Santa Fe

Los dos beneficios clave que marcan el rumbo de la Ley Tributaria 2026 en Santa Fe

Pablo Agustín llega a Santa Fe con Criado por Lobos

Pablo Agustín llega a Santa Fe con "Criado por Lobos"

La Europa League inicia su quinta fecha con el Aston Villa del Dibu Martínez y el Lyon de Tagliafico

La Europa League inicia su quinta fecha con el Aston Villa del "Dibu" Martínez y el Lyon de Tagliafico

Suben los casos de coqueluche y piden acelerar la vacunación: la situación en Santa Fe

Suben los casos de coqueluche y piden acelerar la vacunación: la situación en Santa Fe

Ovación
Colón es el único campeón de la ciudad y lo consiguió en nuestro mandato

"Colón es el único campeón de la ciudad y lo consiguió en nuestro mandato"

Arrancan las semifinales del Clausura Chijí Serenotti

Arrancan las semifinales del Clausura Chijí Serenotti

Santa Fe fue escenario de la Copa Argentina de Triatlón José Dinoto

Santa Fe fue escenario de la Copa Argentina de Triatlón José Dinoto

Lemaire, uno de los grandes candidatos en la Santa Fe-Coronda para aficionados

Lemaire, uno de los grandes candidatos en la Santa Fe-Coronda para aficionados

Magdalena en UNO 106.3: El socio nos elegirá porque sabe que se precisa un cambio

Magdalena en UNO 106.3: "El socio nos elegirá porque sabe que se precisa un cambio"

Policiales
La PDI detuvo al Zurdo, buscado por un millonario robo en Entre Ríos

La PDI detuvo al "Zurdo", buscado por un millonario robo en Entre Ríos

Balacera en Centenario: dos detenidos armados y cuatro policías lesionados en un choque

Balacera en Centenario: dos detenidos armados y cuatro policías lesionados en un choque

Hallaron una avioneta boliviana abandonada en un campo de Curupaity, en el departamento San Cristóbal

Hallaron una avioneta boliviana abandonada en un campo de Curupaity, en el departamento San Cristóbal

Escenario
Rata Blanca llega a Tribus festejando los 35 años de Magos, Espadas y Rosas

Rata Blanca llega a Tribus festejando los 35 años de "Magos, Espadas y Rosas"

Juana Aguirre llega por primera vez a Santa Fe presentando Anónimo, su segundo disco

Juana Aguirre llega por primera vez a Santa Fe presentando "Anónimo", su segundo disco

Eruca Sativa llega a Tribus presentando A tres días de la tierra

Eruca Sativa llega a Tribus presentando "A tres días de la tierra"

Pablo Agustín llega a Santa Fe con Criado por Lobos

Pablo Agustín llega a Santa Fe con "Criado por Lobos"

Guazú despide el año en el Foro Cultural UNL

Guazú despide el año en el Foro Cultural UNL