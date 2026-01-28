Boca hará el pasillo de honor a Estudiantes campeón en La Plata

El Xeneize cumplirá el protocolo de AFA y homenajeará a Estudiantes, flamante campeón del Clausura 2025, en su regreso como local en UNO.

Boca visitará a Estudiantes de La Plata en un partido que tendrá un condimento especial antes del pitazo inicial. El conjunto azul y oro deberá cumplir con el pasillo de honor para reconocer al vigente campeón del fútbol argentino , en el primer encuentro del Pincha como local tras la consagración.

El gesto no será simbólico ni opcional. La normativa de la Asociación del Fútbol Argentino establece que el campeón debe recibir un reconocimiento formal en su primer partido como local luego de obtener el título. En este caso, el homenaje corresponde a Estudiantes , que se consagró en el Torneo Clausura 2025 .

Por ese motivo, Boca deberá formar el tradicional pasillo cuando los equipos salgan al campo de juego en el estadio UNO. El incumplimiento de esta disposición podría acarrear sanciones disciplinarias, por lo que el protocolo se respetará sin objeciones.

Estudiantes campeón y regreso a UNO

El encuentro marcará además un momento especial para el equipo dirigido por Eduardo Domínguez, que volverá a presentarse ante su gente tras un cierre de temporada soñado. El Pincha no solo levantó el Clausura 2025, sino que también celebró el Trofeo de Campeones, consolidando un ciclo exitoso.

Jugar en casa como campeón vigente le aportará un clima distinto a la jornada, con tribunas que seguramente celebrarán el logro reciente y un rival obligado a rendir tributo deportivo.

Boca y un partido con contexto caliente

Desde lo futbolístico, Boca llega con el impulso de un debut positivo en el Torneo Apertura 2026, pero el foco también estará puesto en el marco emocional que rodea al encuentro. El duelo se disputará en un escenario cargado de simbolismo y con la mirada de todo el fútbol argentino sobre el gesto institucional previo al inicio.

Además, sobrevuela la expectativa por la presencia de Santiago Ascacíbar, histórico referente del Pincha que recientemente cambió de camiseta. Aunque no será parte del partido, no se descarta que esté en el estadio, lo que podría sumar otro matiz a una noche que ya de por sí tendrá un significado especial.