El Xeneize partió hacia Colombia para disputar la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro. Ambos equipos llegarán este miércoles y preparan el duelo del sábado.

Boca ya emprendió viaje hacia Barranquilla, donde el próximo sábado buscará conquistar un nuevo título internacional frente a Atlético Mineiro. El plantel conducido por Rodolfo Arruabarrena partió desde Ezeiza en un vuelo chárter, mientras que el conjunto brasileño también inició su traslado hacia Colombia. La expectativa crece alrededor de una definición que enfrentará a dos protagonistas históricos del continente sudamericano.

Boca viajó con la ilusión de sumar una nueva estrella internacional

El conjunto de la Ribera dejó Buenos Aires durante la tarde del miércoles y tiene previsto aterrizar en territorio colombiano alrededor de las 21, hora argentina.

Una vez instalado en Barranquilla, el plantel se hospedará en el Hotel Estelar Alto Prado, donde comenzará la etapa final de preparación para el encuentro decisivo.

La final de la Copa Sudamericana 2026 se disputará el sábado desde las 19.30 en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez, escenario que recibirá a los dos equipos que buscarán quedarse con el trofeo continental.

Boca llega a esta instancia atravesando un presente favorable. El equipo de Arruabarrena viene de asegurarse el primer puesto de la tabla anual del fútbol argentino y también consiguió clasificarse a la final de la Copa Argentina después de superar 3-0 a Banfield.

Estos resultados fortalecieron el ánimo del plantel, que buscará trasladar su buen momento al plano internacional y cerrar una temporada con una nueva consagración.

La delegación xeneize tendrá por delante los últimos entrenamientos y ajustes tácticos antes de afrontar uno de los compromisos más importantes del año.

Atlético Mineiro llega golpeado y con varias dudas físicas

El conjunto brasileño también emprendió viaje hacia Barranquilla, luego de recibir una multitudinaria despedida de sus hinchas antes de abandonar Brasil.

La delegación del Galo tiene previsto arribar este miércoles alrededor de las 21 de Argentina y se alojará en el Hilton Garden Inn.

A diferencia de Boca, Atlético Mineiro atraviesa un momento complicado desde lo futbolístico. El equipo dirigido por Eduardo Domínguez acumula siete encuentros consecutivos sin victorias, con cinco derrotas y dos empates.

Pese a este panorama, el entrenador decidió incluir a todos los integrantes del plantel profesional en el viaje, incluso a varios futbolistas que presentan molestias físicas.

Entre ellos aparecen Lyanco, Victor Hugo, Thiago Borbas, Reinier, Alan Minda y Maycon, quienes todavía generan interrogantes respecto de su disponibilidad para la final.

También forma parte de la delegación Alan Franco, aunque el mediocampista no podrá jugar debido a la suspensión que recibió tras ser expulsado frente a Montevideo City Torque.

El cuerpo técnico brasileño tiene previsto realizar las prácticas del jueves y viernes en las instalaciones de la Federación Colombiana de Fútbol.

Otro aspecto que podría influir en el desarrollo del encuentro es la acumulación de partidos. Atlético Mineiro disputó 66 compromisos durante 2026, mientras que Boca afrontó 52, una diferencia que podría tener incidencia en el desgaste físico de ambos planteles.

El Galo volverá a disputar una definición continental después de dos años. Su antecedente más reciente fue la final de la Copa Libertadores 2024, cuando cayó 3-1 frente a Botafogo en el estadio Monumental.

Con realidades diferentes, pero con el mismo objetivo, Boca y Atlético Mineiro comienzan a instalarse en Barranquilla. El Xeneize intentará aprovechar su buen presente, mientras que el conjunto brasileño buscará dejar atrás su mala racha para quedarse con la Copa Sudamericana.