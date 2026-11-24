En los últimos días, la dirigencia rojiblanca y el delantero acercaron posiciones respecto a la parte económica y existe optimismo para extender el contrato por dos temporadas

Cristian Tarragona está cerca de llegar a un acuerdo para extender su contrato con Unión.

Desde hace semanas, la dirigencia de Unión viene negociando de manera concreta para asegurarse la continuidad de Cristian Tarragona. Tanto para l os dirigentes, como para Leonardo Madelón, es vital llegar a un acuerdo con el goleador.

Por ello, la comisión directiva está dispuesta a realizar una oferta con un importante aumento salarial , además de pagar un dinero extra, que el jugador pretende, ya que cuando llegó lo hizo sin cargo y con el pase en su poder.

El contrato que están negociando es por dos temporadas, es decir hasta fines de 2028. Tarragona pretende quedarse y Unión está decidido a no dejarlo ir.

Este martes, Sol Play 91.5 dio a conocer la información, de que en las últimas horas, las partes se acercaron y que el acuerdo está más cerca de concretarse.

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Se sabe que no es una negociación sencilla y que lleva su tiempo. Por eso si bien no hay apuro, los dirigentes quieren sellar el acuerdo lo antes posible.

La principal traba está dada en el dinero que pretende Tarragona, que sería una especie de prima o la compra del pase y ese monto, tendría que dividirse en 24 meses.

En su momento, la dirigencia acercó una oferta con una importante suba salarial, pero no querían pagar un dinero extra como quiere el futbolista. Pero la realidad es que siguen negociando y que el acuerdo está más cerca.