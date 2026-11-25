El pronóstico anticipa jornadas mayormente soleadas y temperaturas en aumento. Este miércoles la máxima será de 30°, mientras que el viernes y el sábado alcanzará los 32°

El tiempo en la ciudad de Santa Fe

El comienzo de este miércoles e n la ciudad de Santa Fe fue con una jornada algo nublada y con una temperatura de 19.7º a las 7.30 de la mañana y una m áxima prevista de 30° . Según el pronóstico elaborado por el Centro de Informaciones Meteorológicas de la FICH-UNL , las condiciones son estables. En el día de la fecha, se observa una configuración en las masas de aire que mantienen estables las condiciones por los próximos días, no obstante el aporte de flujos de aire desde el este/noreste en superficie, lo que permite, jornadas mayormente soleadas a con leve nubosidad, aumento de los registros térmicos, principalmente de las máximas, acorde a la época en que se transita. A priori no se prevé eventos de lluvia para los próximos días .

Jueves con cielo parcialmente nublado o con nubosidad variada y condiciones estables. Temperaturas con poco cambio: título 19º y máxima 30º. Vientos leves a moderados de dirección este/noreste.

En tanto para el viernes se espera cielo parcialmente nublado con condiciones estables y temperaturas con poco cambio: mínima 20º y máxima 32º. Vientos leves de dirección este/noreste.

Por último se espera que el fin de semana comience con un sábado con cielo despejado a algo nublado y condiciones estables. Temperaturas con poco cambio en las mínimas, 20º y suave ascenso en las máximas, 32º. Vientos leves de dirección noreste.