Golpe para Boca: Paredes, Lozano y Pellegrino no jugarán ante Recoleta

Los tres futbolistas de Boca terminaron con molestias ante Platense y finalmente quedaron afuera de la revancha de octavos de la Copa Sudamericana.

Boca recibió una mala noticia antes de viajar a Paraguay: Leandro Paredes, Leandro Lozano y Marco Pellegrino quedaron descartados para la revancha ante Recoleta, por los octavos de final de la Copa Sudamericana. Los tres terminaron con molestias musculares en el empate 1-1 frente a Platense y no podrán estar disponibles para el encuentro del martes.

LEER MAS: Boca empató ante Platense y ambos se alejan de los Play Off

Arruabarrena deberá rearmar el equipo

El Xeneize retomó los entrenamientos luego del empate ante Platense y rápidamente recibió la confirmación de que ninguno de los tres futbolistas viajará a Paraguay. Rodolfo Arruabarrena deberá buscar alternativas para un partido en el que Boca defenderá la ventaja conseguida en la ida, cuando se impuso 3-1 en el estadio Tomás Adolfo Ducó.

Marco Pellegrino fue quien más preocupación generó. El defensor terminó el primer tiempo con lágrimas y tomándose la parte posterior de la pierna izquierda. El cuerpo médico realizará los estudios correspondientes para determinar el grado de la lesión.

Leandro Lozano también quedó descartado luego de finalizar el encuentro con molestias. Su lugar en el lateral derecho podría ser ocupado por Dylan Gorosito.

En el caso de Pellegrino, Ayrton Costa aparece como el principal candidato para reemplazarlo. La baja más sensible será la de Paredes, capitán y una de las principales figuras del equipo.

Las opciones para reemplazar a Paredes

Para cubrir la ausencia del mediocampista, Tomás Belmonte y Camilo Rey Domenech aparecen como las principales alternativas si Arruabarrena decide mantener el esquema utilizado habitualmente.

Otra posibilidad es modificar el sistema y apostar por un 4-2-3-1, variante que podría permitir el ingreso de Miguel Merentiel desde el comienzo. El entrenador tendrá que definir la formación durante las próximas prácticas antes de viajar a Paraguay.

La buena noticia para Boca es que Enner Valencia, uno de los últimos refuerzos del mercado de pases, estaría disponible por primera vez. Todo indica que el delantero ecuatoriano ocupará un lugar entre los suplentes ante Recoleta.

El Xeneize enfrentará al conjunto paraguayo este martes desde las 19, con la ventaja del 3-1 obtenido en la ida y la obligación de sellar su clasificación a los cuartos de final de la Copa Sudamericana.