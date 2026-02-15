Boca se juega más que tres puntos ante Platense en La Bombonera

Tras el traspié ante Vélez, Boca necesita reaccionar en casa para no salir de la zona de clasificación. Platense llega con ambición y buen presente.

Boca vuelve a escena este domingo desde las 19:30, cuando reciba a Platense en el Estadio Alberto J. Armando, con la presión lógica que implica haber dejado puntos en el camino la fecha pasada. La derrota 2-1 frente a Vélez encendió señales de alerta y obliga al Xeneize a dar una respuesta inmediata ante su gente.

El conjunto que conduce Claudio Úbeda suma seis unidades y marcha sexto en la Zona A del Torneo Apertura. El margen es corto: una victoria lo puede reposicionar cerca de los líderes, pero otro resultado adverso lo empujaría fuera de los puestos de playoffs.

Una formación casi definida en Boca

El entrenador tiene prácticamente decidido el equipo, con una sola duda en el lateral derecho. Juan Barinaga y Marcelo Weigandt disputan ese lugar en la defensa. El resto de la estructura se mantendría, con equilibrio en la mitad de la cancha y variantes ofensivas que intentarán recuperar contundencia.

Boca necesita mejorar en eficacia y sostener la intensidad durante los 90 minutos, un aspecto que le costó en Liniers frente al equipo dirigido por Guillermo Barros Schelotto.

Platense, una visita incómoda

Platense llega con argumentos. El equipo de Vicente López había sumado siete de los primeros nueve puntos y, pese a la caída 1-0 ante Independiente en su última presentación, dejó una imagen competitiva. Hoy se ubica quinto en la tabla y sabe que sumar en La Bombonera puede consolidarlo entre los animadores del grupo.

Con orden táctico y transiciones rápidas, el Calamar intentará aprovechar cualquier fisura de un Boca que jugará bajo la lupa.

El partido contará con el arbitraje de Sebastián Zunino, mientras que Jorge Baliño estará a cargo del VAR. La transmisión será por ESPN Premium. En un torneo parejo y exigente, el margen de error es mínimo y Boca lo sabe: en casa, la victoria es casi una obligación.

Probables formaciones

Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga o Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Santiago Ascacíbar, Leandro Paredes, Williams Alarcón; Iker Zufiaurre o Gonzalo Gelini, Miguel Merentiel y Ángel Romero. DT: Claudio Úbeda.

Platense: Matías Borgogno; Tomás Silva, Eugenio Raggio, Ignacio Vázquez, Juan Ignacio Saborido; Felipe Bussio, Maximiliano Amarfil; Juan Gauto, Franco Zapiola, Guido Mainero; Leonardo Heredia. DT: Walter Zunino.

Estadio: Alberto J. Armando (La Bombonera).

Árbitro: Sebastián Zunino.

VAR: Jorge Baliño.

Hora: 19:30.

TV: ESPN Premium.