Boca venció a Talleres y en cuartos de final jugará contra Argentinos

23 de noviembre 2025 · 22:25hs
Boca Juniors se hizo fuerte en La Bombonera y se impuso 2-0 sobre Talleres de Córdoba para clasificar a los cuartos de final del Torneo Clausura, donde se enfrentará a Argentinos Juniors en condición de local. Miguel Merentiel fue el autor de los dos goles, mientras que Agustín Marchesín le atajó un penal a Mateo Cáceres en el cierre de la primera etapa.

El elenco de Carlos Tevez sorprendió al cuadro local al efectuar una presión alta con la que cortó el circuito de juego Xeneize a lo largo de toda la primera etapa. Incluso, generó importantes situaciones en las que se lució Marchesín.

No obstante, el equipo de Claudio Úbeda se puso en ventaja a los 28 minutos a partir de un tiro de esquina: Lautaro Di Lollo ganó de cabeza y, tras un rebote en el travesaño, Miguel Merentiel confirmó el tanto ante un Guido Herrera que ya estaba vencido.

En la última jugada del primer tiempo, el elenco cordobés se encontró con un penal por una mano dentro del área de Exequiel Zeballos. Sin embargo, Marchesín volvió a lucirse y le tapó el tiro a Mateo Cáceres.

El club de la Ribera aumentó la ventaja segundos después del inicio del complemento: Lautaro Blanco lanzó un centro desde la izquierda y Miguel Merentiel ingresó al área en soledad para empujar la pelota y estampar el 2-0. Desde entonces, el equipo de Úbeda dominó el transcurso del enfrentamiento y aseguró la victoria.

Con este resultado, Boca se enfrentará a Argentinos Juniors en los cuartos de final. El Bicho viene de eliminar a Vélez Sarsfield tras imponerse por 2-0 en Liniers, con un doblete de Hernán López Muñoz. Vale recordar que, al finalizar en la cima de su grupo, el Xeneize jugará todas las llaves en La Bombonera.

