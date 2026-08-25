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Boca y Napoli negocian el pase de Exequiel Zeballos

Boca negocia con Napoli el pase de Zeballos, que ya acordó su contrato con el club italiano. El Xeneize hoy busca cerrar una venta antes de diciembre próximo.

Ovación

Por Ovación

25 de agosto 2026 · 14:35hs
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Boca y Napoli negocian el pase de Exequiel Zeballos

Boca mantiene conversaciones con Napoli para resolver el futuro de Exequiel Zeballos, cuyo contrato termina en diciembre. El delantero ya acordó las condiciones de su vínculo con el club italiano, pero todavía resta definir la compensación económica que recibirá el Xeneize. Ambas partes buscan una salida que permita concretar la transferencia antes de fin de año y evite una partida gratuita.

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Un acuerdo que todavía tiene diferencias

El interés de Napoli por Zeballos viene desde hace varios meses y, aunque durante este período aparecieron otros clubes interesados, el futbolista mantuvo su preferencia por continuar su carrera en Italia. La institución de la Serie A ya tendría acordados los términos personales con el atacante, por lo que el principal obstáculo se encuentra entre ambos clubes.

Boca pretende obtener una suma considerable por la operación. La dirigencia entiende que no corresponde aceptar únicamente un resarcimiento menor por un jugador que todavía puede representar un ingreso importante para las arcas del club.

La situación, además, genera cierta presión para el Xeneize. Con el vencimiento del contrato cada vez más cerca, el margen para negociar disminuye y la posición de Boca podría perder fuerza si las conversaciones no avanzan rápidamente.

La alternativa de una salida en enero

En el club de la Ribera saben que probablemente deberán bajar sus pretensiones iniciales. La cláusula de rescisión de Zeballos estaba fijada en 15 millones de euros, pero actualmente el objetivo sería alcanzar una cifra que, aunque inferior, refleje el valor deportivo y económico del delantero.

Una posibilidad que analizan las partes es cerrar el traspaso durante este período y que Zeballos continúe en Boca hasta enero de 2027. Esto permitiría que Napoli incorpore al futbolista cuando tenga disponibilidad en su plantel, mientras el Xeneize evita perderlo sin obtener ningún beneficio económico.

La intención de Boca es encontrar un punto intermedio que satisfaga a todos. El club busca que la operación se concrete por un monto razonable, Napoli pretende ajustar el costo de la incorporación y Zeballos espera tener definido su próximo destino. Las próximas semanas serán decisivas para determinar si finalmente se alcanza el acuerdo.

Boca Nápoli Exequiel Zeballos
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