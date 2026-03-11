Boca y San Lorenzo protagonizan un clásico clave en la Bombonera

Uno Santa Fe | Ovación | Boca

Boca Juniors recibirá este miércoles a San Lorenzo de Almagro en una nueva edición de uno de los clásicos tradicionales del fútbol argentino. El encuentro corresponde a la décima fecha de la Zona A del Torneo Apertura de la Liga Profesional y será importante para ambos equipos en su objetivo de mantenerse en puestos de clasificación a los playoffs.

El partido se disputará desde las 19.45 en el Estadio Alberto J. Armando, más conocido como La Bombonera. El árbitro designado es Pablo Echavarría, mientras que el VAR estará a cargo de Silvio Trucco. La transmisión televisiva será por ESPN Premium.

Boca llega en alza

El equipo dirigido por Claudio Úbeda afronta el clásico luego de conseguir una importante victoria por 3-0 como visitante ante Lanús. Ese triunfo le permitió al Xeneize cortar una racha negativa de cuatro partidos sin ganar y alcanzar los 12 puntos, lo que lo posiciona en el sexto lugar de la Zona A.

La goleada también sirvió para descomprimir el clima alrededor del entrenador, que venía siendo cuestionado por parte de los hinchas tras los resultados irregulares en el inicio del campeonato.

El Ciclón quiere recuperar terreno

Por su parte, San Lorenzo llega con la misma cantidad de puntos que Boca, aunque se ubica octavo en la tabla debido a la diferencia de gol. El conjunto azulgrana, conducido por Damián Ayude, tuvo un arranque prometedor en el torneo, pero en las últimas jornadas perdió regularidad y solo pudo ganar uno de sus últimos cinco partidos.

En cuanto al historial reciente entre ambos equipos, los dos enfrentamientos disputados durante 2024 quedaron en manos de Boca: 2-1 por la Copa de la Liga y 3-2 en la Liga Profesional.

Con este panorama, el clásico en La Bombonera promete intensidad y puntos importantes en juego, en un duelo directo entre dos equipos que buscan consolidarse en la zona de clasificación del campeonato.

- Probables formaciones -

Boca: Agustín Marchesín; Marcelo Weigandt, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Santiago Ascacíbar, Milton Delgado; Tomás Aranda; Miguel Merentiel y Adam Bareiro. DT: Claudio Úbeda.

San Lorenzo: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Gastón Hernández, Mathias De Ritis; Ezequiel Cerutti, Ignacio Perruzzi, Nicolás Tripichio, Agustín Ladstatter; Luciano Vietto y Alexis Cuello. DT: Damián Ayude.

Hora: 19:45.

Árbitro: Pablo Echavarría.

VAR: Silvio Trucco.

TV: ESPN Premium.

Estadio: Alberto J. Armando (La Bombonera).

