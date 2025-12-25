Bomba: uno de los titulares de Racing se fue a México

Racing perdió a una de sus figuras en este mercado de pases, en la previa de su participación en otra Copa Sudamericana.

El mediocampista Agustín Almendra dejará Racing tras dos años y medio y jugará en el Necaxa de México.

El futbolista de 25 años firmará contrato por tres temporadas con el equipo mexicano que terminó en la parte baja de la tabla de la Liga MX.

El mediocampista estuvo cerca de irse de Racing a mitad de este 2025 cuando su ex entrenador en Boca, Guillermo Barros Schelotto, intentó llevárselo a Vélez para disputar la fase final de la Copa Libertadores.

Siendo suplente en el primer semestre en Racing, Almendra estuvo muy cerca de terminar jugando en Vélez pero terminó consiguiendo que, por pedido del entrenador racinguista Gustavo Costas, la dirigencia de la ´Academia´ le mejore el contrato y haga que el futbolista siga en el club.

Sin embargo, su segunda etapa del año en Racing no fue descollante y se irá a México tras dos años y medio en el equipo de Avellaneda.

El paso de Almendra por Racing

En abril de 2023, Almendra llegó a la ´Academia´ con el pase en su poder desde Boca. Desde ahí, el futbolista disputó 102 partidos, marcó 6 goles y salió campeón de la Copa Sudamericana 2024 y la Recopa Sudamericana 2025.

Su mayor deficit, factor importante para que se de su salida, fueron los pocos partidos que culminó en el campo de juego. De esos 102 partidos, 77 los disputó de titular pero solo completó 6 encuentros, siendo sustituido por diversos motivos.