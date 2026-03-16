Unión visita a Racing con la urgencia de reencontrarse con la victoria

Unión jugará esta noche en Chivilcoy ante Racing por una nueva jornada de la Liga Nacional. El equipo de Ariel Rearte busca cortar su racha negativa.

Unión afrontará este lunes un compromiso exigente cuando visite a Racing de Chivilcoy desde las 21 en el Grilon Arena, en el marco de la fase regular de la Liga Nacional de Básquet.

El equipo conducido por Ariel Rearte atraviesa un momento irregular y necesita sumar para escalar posiciones en la tabla. Actualmente se ubica en el puesto 13 con un récord de 11 victorias y 15 derrotas, y llega tras caer como visitante ante Platense por 82 a 77.

En aquel encuentro, el conjunto santafesino tuvo buenas actuaciones individuales, como la de Yerferson Guerra, quien aportó 23 puntos y seis rebotes, y la de Theodore Akwuba, con 16 unidades y ocho rebotes, aunque no le alcanzó para quedarse con el triunfo.

Unión, con un rival que viene de dar golpes importantes

El conjunto bonaerense llega con el ánimo renovado tras haber conseguido victorias de peso frente a Independiente de Oliva y Ferro Carril Oeste, dos equipos que se encuentran en la parte alta de la tabla. En su última presentación, sin embargo, cayó ante Peñarol de Mar del Plata.

Uno de los nombres destacados del equipo de Chivilcoy es el estadounidense Thomas Cooper, una de las figuras del campeonato. El ala-pivote promedia 16,2 puntos por partido y además lidera el rubro de minutos en cancha dentro de la competencia.

Racing marcha actualmente en el puesto 18 de la clasificación con 9 triunfos y 20 derrotas, aunque sus últimos resultados mostraron una clara mejoría en su rendimiento.

Un antecedente favorable para Unión

El historial entre ambos equipos es breve, ya que apenas se enfrentaron una vez en la Liga Nacional. En aquella ocasión, el triunfo fue para Unión por 78 a 77 en Santa Fe, en un partido muy parejo.

El encuentro en Chivilcoy será el segundo capítulo entre ambos y llega en un momento importante para el Tatengue, que busca recuperar terreno en el campeonato.

Otra propuesta en la jornada

La actividad del lunes en la Liga Nacional comenzará más temprano, cuando Instituto de Córdoba reciba desde las 17 a Regatas Corrientes en el estadio Ángel Sandrín.

La Gloria atraviesa un gran presente tras haberse quedado con la Supercopa al derrotar a Boca Juniors por 86-81 y además viene de vencer con claridad a San Lorenzo como visitante. El equipo que dirige Lucas Victoriano se ubica 11° con un registro de 15 triunfos y 13 caídas.

Por su parte, Regatas logró recuperarse recientemente al superar a Atenas de Córdoba por 98-90, cortando una racha negativa y manteniéndose en la pelea por los primeros lugares, ya que ocupa la octava posición con un récord de 16 victorias y 12 derrotas.