Bombazo en Italia: Ronaldinho deja el retiro y vuelve a jugar a los 46 años en el Ravenna

Ronaldinho regresará al fútbol profesional después de más de una década y será parte del plantel del Ravenna, que compite en la Serie C italiana.

Ronaldinho volverá a jugar al fútbol profesional. A los 46 años, el histórico brasileño dejó atrás el retiro y se convirtió en nuevo refuerzo del Ravenna, equipo que participa en la Serie C de Italia. El ex Barcelona, Milan y PSG ya llegó al país y fue presentado ante una gran expectativa, aunque todavía no tiene fecha confirmada para debutar oficialmente.

El brasileño arribó este jueves al aeropuerto de Emilia-Romaña y posteriormente se dirigió a las instalaciones del Ravenna, donde fue recibido por los dirigentes y una gran cantidad de medios de comunicación.

Una de las principales preguntas estuvo relacionada con su estado físico, teniendo en cuenta que lleva varios años alejado de la competencia profesional. Fiel a su estilo, Ronaldinho respondió con tranquilidad y aseguró que se siente bien.

El futbolista también dejó abierta la posibilidad de marcar un gol durante su regreso. “Si sucede, hará que todo sea más bello aún”, expresó el campeón del mundo con Brasil, que volverá a utilizar la camiseta número 10.

Su llegada representa además su segundo paso por el fútbol italiano. Entre 2008 y 2011 defendió los colores del Milan, club del que guarda un especial cariño y con el que conquistó importantes títulos durante su carrera.

Una vuelta al fútbol después de más de una década

El último antecedente profesional de Ronaldinho se remonta a 2015, cuando disputó sus últimos partidos con Fluminense. Desde entonces, el brasileño participó de encuentros de exhibición y distintos eventos relacionados con el fútbol, pero no volvió a integrar oficialmente un plantel profesional.

Ahora, el Ravenna pretende que tenga participación en al menos un partido oficial. Todavía no existe una fecha determinada para su estreno, aunque su presencia ya generó una enorme expectativa entre los hinchas del conjunto italiano.

Ronaldinho también explicó qué pretende aportar durante esta nueva experiencia. Más allá de lo futbolístico, aseguró que busca transmitir entusiasmo a sus compañeros y espectáculo para los aficionados.

La apuesta del club italiano excede lo deportivo. La presencia de una figura mundial como el brasileño también representa una oportunidad para aumentar la exposición internacional de una institución que busca crecer y pelear por el ascenso.

La camiseta 10 ya es furor entre los hinchas

El impacto de Ronaldinho se reflejó rápidamente en las ventas del Ravenna. La camiseta número 10 que llevará el brasileño fue puesta a la venta por 129 euros y se agotó en las tiendas oficiales pocas horas después del anuncio.

La misma situación ocurrió con una gorra blanca con el escudo del club, que también despertó una fuerte demanda entre los seguidores.

La llegada del astro comenzó a gestarse en junio, cuando el empresario Ignazio Cipriani publicó una fotografía junto a Ronaldinho utilizando la camiseta del Ravenna. Ambos mantienen una relación cercana y el acuerdo incluye también una estrategia comercial destinada a darle mayor alcance internacional a la institución.

Sin embargo, Ronaldinho no será solamente una figura vinculada a la promoción del club. Fue incorporado al plantel y tendrá la posibilidad de volver a pisar oficialmente una cancha.

El brasileño ya había anticipado su deseo de regresar al fútbol para volver a disfrutar del juego. Ahora, a los 46 años, tendrá una nueva oportunidad de hacer lo que mejor sabe: volver a bailar con la pelota y regalarle magia al fútbol italiano.