Belgrano Cargas: Santa Fe logró que Nación incluya al Circunvalar ferroviario como obra obligatoria en la licitación

Tras las gestiones impulsadas por la gestión provincial, la finalización del trazado ferroviario deberá ejecutarse en un plazo máximo de cinco años. La financiación se garantizará mediante un fideicomiso nutrido por la venta de material rodante.

La publicación de los pliegos para la licitación del sistema ferroviario Belgrano Cargas confirmó avances concretos de la agenda que Santa Fe viene sosteniendo ante Nación. Luego de sucesivas gestiones de la Provincia, la finalización del Circunvalar Santa Fe quedó incorporada como obra obligatoria para el futuro concesionario, con un plazo máximo de cinco años para su ejecución y un esquema de fideicomiso para garantizar su financiamiento.

El Gobierno santafesino concentrará ahora sus gestiones en lograr una mayor participación provincial en el seguimiento y control del sistema, mediante una Mesa Federal pública y privada, como la planteada para la Hidrovía, y en incorporar las obras que quedaron pendientes, especialmente los accesos ferroviarios a los puertos del sur del Gran Rosario.

“No fue un pedido aislado. En cinco oportunidades planteamos ante Nación que el Circunvalar tenía que ser una prioridad y hoy está incorporado como obra obligatoria. Santa Fe insistió, llevó propuestas concretas y consiguió que una obra estratégica quede dentro de la licitación”, afirmó el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini.

LEER MÁS: Sin obras ni respuestas: el Circunvalar Ferroviario y el tren Santa Fe–Laguna Paiva, en pausa total

El titular de la cartera productiva remarcó además que la Provincia continuará reclamando participación en la gobernanza del sistema: “No queremos mirar las decisiones desde afuera. Santa Fe genera cargas, concentra el principal nodo agroexportador del país y tiene que tener participación en el seguimiento y el control. Por eso vamos a insistir con una Mesa Federal pública y privada, como lo hicimos con la Hidrovía”.

Qué contempla el Circunvalar

El pliego establece que el futuro concesionario deberá completar el Circunvalar Santa Fe dentro de los primeros cinco años. La intervención incluye la finalización de la nueva traza ferroviaria, la renovación de vías, la construcción del puente ferroviario sobre el río Salado y pasos a distinto nivel en las rutas provinciales 4 y 70 y nacional 11.

El objetivo es que los trenes de carga puedan evitar el paso por la trama urbana de Santa Fe, reduciendo interferencias con el tránsito cotidiano y mejorando los tiempos y la seguridad del transporte ferroviario.

Otro punto relevante es cómo se financiarán las obras. El esquema contempla una cuenta fiduciaria específica a la que se destinará el 100 % de los recursos obtenidos por la venta y subasta del material rodante estatal. De esta manera, esos fondos quedarán afectados al financiamiento de las obras previstas. Además, el pliego establece incentivos económicos para quienes logren habilitar tramos antes de los plazos establecidos.

Belgrano Cargas: Santa Fe logró que Nación incluyó al Circunvalar ferroviario como obra obligatoria en la licitación

Una conexión estratégica con el norte productivo

La licitación también contiene la terminación de la infraestructura del Nodo Logístico Ferroviario Güemes, en Salta, con una adecuación para formaciones pesadas de hasta 22 toneladas por eje. Para Santa Fe, esta obra tiene un impacto estratégico porque mejora la conexión ferroviaria de las producciones agroindustriales y mineras del NOA con las terminales portuarias del Gran Rosario.

“El agro y la minería no compiten, se complementan. Tener una red ferroviaria preparada para traer esas cargas desde el norte hacia nuestros puertos significa más actividad, más competitividad y una oportunidad enorme para Santa Fe y para toda la Argentina”, sostuvo Puccini.

La agenda que Santa Fe seguirá reclamando

Pese a los avances, quedaron pendientes otras prioridades planteadas por la Provincia. Entre ellas se encuentran los accesos ferroviarios a los puertos del sur del Gran Rosario, el vínculo Piñero - Álvarez/Alvear y la recuperación del corredor San Francisco - Rafaela - Esperanza - Santa Fe.

“Conseguimos avances concretos y ahora tenemos que empujar por lo que falta. Estas obras no son solamente para Santa Fe: por nuestros puertos sale producción de buena parte de la Argentina y cada mejora logística que hacemos acá vuelve más competitivo al país”, señaló Puccini.

A esto se suma el reclamo por una mayor participación de las provincias en el seguimiento del nuevo sistema ferroviario. Santa Fe impulsará la conformación de una Mesa Federal pública y privada, tomando como antecedente el planteo realizado por la Provincia para la Hidrovía.

“Nuestra posición es defender lo que conseguimos y seguir gestionando por lo que falta. Santa Fe no puede quedar fuera de las decisiones sobre una infraestructura que es central para nuestra producción y para la Argentina”, concluyó el ministro.