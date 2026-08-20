Weigandt deja Boca y busca una nueva oportunidad en Liga de Quito a préstamo

El lateral derecho se marchará de Boca al fútbol ecuatoriano con una opción de compra que puede activarse si alcanza los 20 partidos.

Marcelo Weigandt dejará Boca para continuar su carrera en Liga Deportiva Universitaria de Quito, luego de quedar relegado por Rodolfo Arruabarrena y pasar casi dos meses entrenándose separado del plantel. El lateral derecho llegará al fútbol ecuatoriano a préstamo, con una obligación de compra vinculada a la cantidad de partidos que dispute durante su estadía en el club.

Weigandt se convirtió en uno de los jugadores que dejaron de ser considerados por el cuerpo técnico de Boca tras la llegada de Arruabarrena. Sin lugar dentro del plantel profesional, el defensor comenzó a entrenarse a contraturno mientras buscaba una alternativa para continuar su carrera y recuperar la continuidad perdida.

El lateral surgió de las divisiones inferiores del Xeneize y debutó en Primera en 2019. Desde entonces, tuvo distintos momentos dentro del equipo y también atravesó períodos fuera del club mediante préstamos.

Su primera salida fue a Gimnasia durante la temporada 2020/21. Posteriormente, en 2024/25, fue cedido a Inter Miami. En ninguno de los dos casos los equipos que lo recibieron decidieron avanzar con la compra de su pase.

A comienzos de este año regresó a Boca con el objetivo de competir por el puesto con Juan Barinaga. Aunque inicialmente el rosarino comenzó como titular, Weigandt logró ganarse un lugar sobre el cierre del ciclo de Claudio Úbeda y terminó ocupando el lateral derecho.

De titular con Úbeda a entrenarse separado

La situación cambió con la llegada de Arruabarrena. El rendimiento de Weigandt no terminó de convencer al nuevo entrenador y el defensor dejó de ser convocado. Desde entonces, pasó casi dos meses trabajando apartado del grupo principal.

La falta de oportunidades aceleró la búsqueda de un nuevo destino. Liga de Quito apareció como una alternativa para que el futbolista pueda volver a tener minutos y recuperar protagonismo después de una etapa complicada en Boca.

El acuerdo contempla un préstamo con una condición particular: la obligación de compra quedará vinculada a su participación. Si Weigandt alcanza los 20 partidos durante su estadía en el conjunto ecuatoriano, deberá activarse la compra de su pase.

Por el momento, no trascendió cuál será el monto establecido para concretar la operación. La salida al fútbol ecuatoriano representa así una nueva oportunidad para el lateral, que necesita recuperar continuidad después de quedar relegado en el Xeneize.

Una historia que podría llegar a su final

La salida de Weigandt se produce en un contexto en el que Boca también renovó sus opciones para ocupar el lateral derecho. Tras contar con Barinaga y el propio Chelo durante la primera parte del año, el club sumó al juvenil Dylan Gorosito y a Leandro Lozano, llegado desde Argentinos Juniors.

Con esas alternativas, el espacio para Weigandt dentro del plantel quedó todavía más reducido. El defensor tuvo oportunidades a lo largo de su etapa en Boca, pero su presente marca el final de una relación que comenzó en las inferiores.

El lateral disputó 88 partidos con la camiseta azul y amarilla y ahora viajará a Ecuador para incorporarse a Liga de Quito. Allí buscará volver a sentirse protagonista y, al mismo tiempo, tendrá la posibilidad de convertir su préstamo en una transferencia definitiva.

Para Boca, mientras tanto, su salida podría significar el cierre definitivo de la historia de un futbolista que se formó en el club, llegó a Primera y atravesó distintos momentos antes de quedar fuera de los planes del actual cuerpo técnico.