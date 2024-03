El análisis del 2-2 con River y el momento que pasa Talleres

"Empatarle a River un 2-0, no es para cualquiera, pero tenemos que corregir algunas cosas, pero vamos por buen camino", fue autocrítico sobre lo sucedido el sábado pasado en el Mario Kempes.

Botta destacó el plantel de la T a nivel grupal y el tipo de juego que le conviene: "Creo que tenemos un buen equipo en todas las líneas y creo que muchas veces nos esperan. Pero con River fue un ida y vuelta, un lindo partido".

"Nos viene pasando que en los primeros minutos nos están convirtiendo. Creo que es un poco de mala suerte, porque si mirás los goles son un poco raro".

"En el fútbol argentino no es fácil dar vuelta un resultado", remarcó.

"River siempre me gusta, me gusta verlo. Te juegan corto y podrán decir lo que sea, pero los dejás cinco minutos, y te puede meter dos o tres goles como si nada".

"Creo que River está siempre entre los mejores del fútbol argentino".

"Pero a nosotros si nos dan espacios, podemos lastimar. A mí me gusta jugar esos partidos que hay más espacios, que se deja jugar".

¿Estuvo cerca de llegar a Boca?

"No llegué a hablar con Riquelme, pero estuve cerca, pero uno después pone todo en la balanza y toma decisiones. Talleres hace muchos años que pelea arriba, que tiene un proyecto".

"Uno a mi edad busca estar cómodo, tranquilo, que sea más fácil la adaptación. Talleres está muy bien, ya lo conocía a Andrés (Fassi). Uno busca la tranquilidad", se justificó.

Y siguió explicando por qué eligió el conjunto cordobés sobre el Xeneize: "Fueron las negociaciones, por temas que uno prefiere evitar. No me fueron llevando como yo pienso, como quería llevar mi carrera. Creo que tomé una decisión justa. Estoy muy feliz de estar acá. Disfruto del día a día".

Su momento y por qué salió contra River

"Me siento bien, un poquito la experiencia te da una mano. Sabés cómo prepararte para los partidos. El fútbol argentino no te da tiempo. Y el control de pelota, con experiencia es más fácil".

"Acá me integraron muy rápido al grupo y para mi forma de jugar es muy importante", destacó de Talleres, y advirtió: "Es un grupo, un equipo, todos tienen algo para dar".

Con respecto al criticado cambio ante River, Botta reveló que fue él quien pidió salir: "Me dio mucha bronca porque había espacios, salí, estaba re enojado. Pero tenía un dolor que no me estaba aguantando y me parecía mal seguir estando al cincuenta, cuando hay compañeros que lo pueden hacer de mejor manera. Así que yo pedí el cambio".

¿Qué piensa el arbitraje?

La primera respuesta, fue la risa irónica: "A veces pasan cosas en la cancha que te dan bronca, pero mejor no opinar", eludió el tema.