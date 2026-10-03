Brasil cerró su gira de amistosos internacionales con una goleada ante India

El conjunto dirigido por Carlo Ancelotti se impuso por 4-0 ante el equipo asiático en el último partido de la Verdeamarela en la fecha FIFA

Brasil cerró su gira de amistosos internacionales con una goleada por 4-0 ante India . El conjunto dirigido por Carlo Ancelotti se impuso este viernes en el Vivekananda Yuba Bharati Krirangan Stadium y terminó la fecha FIFA con una nueva victoria.

La Verdeamarela dominó el partido desde el comienzo y abrió el marcador a los 28 minutos, con un tanto de Estêvão. Antes del descanso, a los 42’, Pedro amplió la diferencia luego de una jugada iniciada por el jugador de Chelsea.

En el complemento, Brasil mantuvo el control y volvió a golpear a los 58 minutos. Samuel Lino marcó el 3-0. Ya en el tiempo agregado, a los 95’, Lino volvió a aparecer para completar su doblete y sellar el 4-0 definitivo.

Con este resultado, el equipo de Carlo Ancelotti cerró su gira de amistosos con dos victorias y un empate. Anteriormente, había igualado 1-1 y luego se había impuesto 4-2 ante Australia.