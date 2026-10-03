Colón afronta este sábado un duelo de alta trascendencia en el Brigadier López ante Estudiantes de Buenos Aires, por la 32ª fecha de la zona A de la Primera Nacional, con la necesidad de ganar para seguir expectante en la parte alta de la tabla. El árbitro es Álvaro Carranza.
El minuto a minuto del partido entre Colón y Estudiantes (BA)
Colón recibe a Estudiantes (BA) con la misión de ganar para recuperar lugares en la vanguardia de la zona A de la Primera Nacional por la fecha 32
Por Ovación
3 de octubre 2026 · 14:32hs
Formaciones de Colón y Estudiantes (BA)
Colón: Tomás Giménez; Mauro Peinipil, Nicolás Thaller, Federico Rasmussen y Facundo Castet; Ignacio Antonio, Federico Lértora y Agustín Toledo; Julián Marcioni, Alan Bonansea e Ignacio Lago. DT: Ignacio Lago.
Estudiantes (BA): Juan Lungarzo; Balthazar Bernardi, Jorge Benítez, Nicolás Caro Torres y Franco Quinteros; Darío Rostagno, Rodrigo Melo, Federico Sena; Enzo Acosta, Facundo Ardiles y Mateo Acosta. DT: Alfredo Grelak.
Árbitro: Álvaro Carranza.
Estadio: Brigadier López.