El minuto a minuto del partido entre Colón y Estudiantes (BA)

Colón recibe a Estudiantes (BA) con la misión de ganar para recuperar lugares en la vanguardia de la zona A de la Primera Nacional por la fecha 32

Colón afronta este sábado un duelo de alta trascendencia en el Brigadier López ante Estudiantes de Buenos Aires, por la 32ª fecha de la zona A de la Primera Nacional, con la necesidad de ganar para seguir expectante en la parte alta de la tabla. El árbitro es Álvaro Carranza.