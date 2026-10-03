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El minuto a minuto del partido entre Colón y Estudiantes (BA)

Colón recibe a Estudiantes (BA) con la misión de ganar para recuperar lugares en la vanguardia de la zona A de la Primera Nacional por la fecha 32

Ovación

Por Ovación

3 de octubre 2026 · 14:32hs
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El minuto a minuto del partido entre Colón y Estudiantes (BA)

UNO Santa Fe | José Busiemi
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Colón afronta este sábado un duelo de alta trascendencia en el Brigadier López ante Estudiantes de Buenos Aires, por la 32ª fecha de la zona A de la Primera Nacional, con la necesidad de ganar para seguir expectante en la parte alta de la tabla. El árbitro es Álvaro Carranza.

Comenzó el partido: Colón ya recibe a Estudiantes (BA)

Se puso en marcha en el Brigadier López el cotejo de la fecha 32 de la zona A de la Primera Nacional entre Colón y Estudiantes de Buenos Aires.

7 minutos: Colón, muy tibio en el inicio ante Estudiantes (BA)

Colón por ahora no propone ni tampoco impone condiciones en el inicio ante un Estudiantes (BA) que trata de ser ordenado.

10 minutos: Antonio, muy impreciso en Colón

Mal inicio para varios jugadores, como Nacho Antonio, que entregó todas mal en Colón.

15 minutos: todos en Colón pidieron penal a Lago

En la mejor acción de Colón, Lago cayó en el área y el árbitro lo ignoró. La primera polémica ante Estudiantes de Buenos Aires.

22 minutos: Giménez erró y casi lo paga Colón

El arquero salió mal y no terminó en gol de Estudiantes porque Rostagno falló en la definición. Se salvó Colón

31 minutos: Lago aparece cada vez más en un pobre Colón

Lo de Colón por ahora es muy pobre y algo asoma cuando Nacho Lago se activa. Estudiantes (BA) por las dudas se para de contra.

36 minutos: Colón tuvo el primero con Thaller

Centro de Toledo para el anticipo de cabeza de Thaller que pasó muy cerca. La más clara de Colón.

41 minutos: Bonansea le dio con poca convicción en Colón

Una masita el cabezazo del 9 de Colón, que controló sin problemas al arquero de Estudiantes (BA).

Final del primer tiempo: Colón empata con Estudiantes (BA)

Concluyó el acto inicial en el Brigadier, con la igualdad 0-0 entre Colón y Estudiantes de Buenos Aires 0-0 por la fecha 32.

Inició el segundo tiempo: Colón busca quebrar a Estudiantes (BA)

Colón salió enfocado en romper el plan de Estudiantes (BA) para recuperar lugares en la zona A de la Primera Nacional.

4 minutos ST: Colón tuvo dos opciones claras

Colón salió picante al complemento, con dos chances de Lago y Lértora, para incomodar a Estudiantes (BA).

11 minutos ST: Colón no tiene resolución y enoja a la gente

Lértora es de lo mejor, pero el resto no tiene la misma lucidez en Colón y por eso cuesta imponer condiciones ante Estudiantes (BA).

18 minutos ST: Delfino mueve el banco en Colón

Tras perderse una chance clara, Antonio deja la cancha para el ingreso de Sarmiento en Colón.

24 minutos ST: Delfino vuelve a meter mano en Colón

A la cancha Buosi y Beltrán por Marcioni por Peinipil, respectivamente en Colón.

28 minutos ST: increíble gol se perdió Bonansea en Colón

El defensor se la dejó servida, el 9 de Colón la controló mal y la pelota se fue afuera. Así complicado.

37 minutos ST: Garate, la última carta de Colón para el final

El delantero juega los minutos finales para encontrar alguna en el área para Colón. Sale Bonansea.

Formaciones de Colón y Estudiantes (BA)

Colón: Tomás Giménez; Mauro Peinipil, Nicolás Thaller, Federico Rasmussen y Facundo Castet; Ignacio Antonio, Federico Lértora y Agustín Toledo; Julián Marcioni, Alan Bonansea e Ignacio Lago. DT: Ignacio Lago.

Estudiantes (BA): Juan Lungarzo; Balthazar Bernardi, Jorge Benítez, Nicolás Caro Torres y Franco Quinteros; Darío Rostagno, Rodrigo Melo, Federico Sena; Enzo Acosta, Facundo Ardiles y Mateo Acosta. DT: Alfredo Grelak.

Árbitro: Álvaro Carranza.

Estadio: Brigadier López.

Colón Estudiantes Primera Nacional
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