Se postergó la actividad de la Liga Santafesina por la lluvia

Producto del clima adverso, la Liga Santafesina informó la postergación de toda la actividad de este sábado. El repaso de cómo está todo

Luego de las precipitaciones registradas en las últimas horas en Santa Fe y la región, se debieron postergar partidos en la Primera y Segunda División del masculino como así también en el femenino en la Liga Santafesina. A continuación un repaso de lo que está postergado en cada torneo.