Luego de las precipitaciones registradas en las últimas horas en Santa Fe y la región, se debieron postergar partidos en la Primera y Segunda División del masculino como así también en el femenino en la Liga Santafesina. A continuación un repaso de lo que está postergado en cada torneo.
Se postergó la actividad de la Liga Santafesina por la lluvia
Producto del clima adverso, la Liga Santafesina informó la postergación de toda la actividad de este sábado. El repaso de cómo está todo
TORNEO CLAUSURA LAUTARO FAGIOLI
PRIMERA A – RESERVA A
Fecha 7
Sábado 3 de octubre
14.00 Reserva – 16.00 Primera
ACADEMIA AC – GIMNASIA Y ESGRIMA (Reserva postergada)
Árbitro: Valentín Córdoba
INDEPENDIENTE – COSMOS
Árbitro: Nicolás Mottier
COLÓN DE SAN JUSTO – ATENEO INMACULADA
Árbitro: Enzo Silvestre
Postergados:
NÁUTICO EL QUILLÁ – UNIVERSIDAD
NACIONAL – UNIÓN
DEPORTIVO SANTA ROSA – CICLÓN NORTE
LAS FLORES II – JUVENTUD UNIDA
DEPORTIVO NOBLEZA – SPORTIVO GUADALUPE
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TORNEO CLAUSURA 2026
PRIMERA B – RESERVA B
Fecha 7
Sábado 3 de octubre
14.00 Reserva – 16.00 Primera
BELGRANO – SAN CRISTÓBAL
Árbitro: Carlos Céspedes
DEFENSORES DE ALTO VERDE – PUCARÁ
Árbitro: Gabriel Ibarra
EL CADI – NUEVO HORIZONTE
Árbitro: Iván Chazarreta
SANTA FE – BANCO PROVINCIAL
Árbitro: Maximiliano Moya
ATLÉTICO ARROYO LEYES – LOS JUVENILES
Árbitro: Ignacio Castellano
DEFENSORES DE PEÑALOZA – LOYOLA
Árbitro: Diego Sacco
15.00 Reserva – 17.00 Primera
CCYD EL POZO – VECINAL GÁLVEZ
Árbitro: Lucas Muga
Postergados:
FLORESTA – LOS PIRATITAS
ATENAS – LOS CANARIOS
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TORNEO CLAUSURA 2026 FEMENINO
PRIMERA – RESERVA
Fecha 10
Sábado 3 de octubre
13.30 Reserva – 15.30 Primera
Unión – Veteranos, en el predio La Tatenguita
14.00 Reserva – 16.00 Primera
Juventud Unida – Los Canarios, en cancha de Banco Provincial
Árbitra: Nicole Jourdan
Coliseo – Colón, en cancha de Sportivo Guadalupe
Árbitra: Cintia Leyes
Náutico El Quillá – El Cadi, en el Parque del Sur
Árbitra: Candelaria Peralta
19.00 Reserva – 21.00 Primera
Juveniles – Universidad, en cancha de Defensores de Peñaloza
Árbitra: Aldana Ábalos
Postergados:
Los Piratitas – Los Cholitos
Floresta – Peñarol
Fénix – Deportivo Santa Rosa