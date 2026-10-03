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Se postergó la actividad de la Liga Santafesina por la lluvia

Producto del clima adverso, la Liga Santafesina informó la postergación de toda la actividad de este sábado. El repaso de cómo está todo

3 de octubre 2026 · 14:41hs
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Se postergó la actividad de la Liga Santafesina por la lluvia

Luego de las precipitaciones registradas en las últimas horas en Santa Fe y la región, se debieron postergar partidos en la Primera y Segunda División del masculino como así también en el femenino en la Liga Santafesina. A continuación un repaso de lo que está postergado en cada torneo.

TORNEO CLAUSURA LAUTARO FAGIOLI

PRIMERA A – RESERVA A

Fecha 7

Sábado 3 de octubre

14.00 Reserva – 16.00 Primera

ACADEMIA AC – GIMNASIA Y ESGRIMA (Reserva postergada)

Árbitro: Valentín Córdoba

INDEPENDIENTE – COSMOS

Árbitro: Nicolás Mottier

COLÓN DE SAN JUSTO – ATENEO INMACULADA

Árbitro: Enzo Silvestre

Postergados:

NÁUTICO EL QUILLÁ – UNIVERSIDAD

NACIONAL – UNIÓN

DEPORTIVO SANTA ROSA – CICLÓN NORTE

LAS FLORES II – JUVENTUD UNIDA

DEPORTIVO NOBLEZA – SPORTIVO GUADALUPE

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

TORNEO CLAUSURA 2026

PRIMERA B – RESERVA B

Fecha 7

Sábado 3 de octubre

14.00 Reserva – 16.00 Primera

BELGRANO – SAN CRISTÓBAL

Árbitro: Carlos Céspedes

DEFENSORES DE ALTO VERDE – PUCARÁ

Árbitro: Gabriel Ibarra

EL CADI – NUEVO HORIZONTE

Árbitro: Iván Chazarreta

SANTA FE – BANCO PROVINCIAL

Árbitro: Maximiliano Moya

ATLÉTICO ARROYO LEYES – LOS JUVENILES

Árbitro: Ignacio Castellano

DEFENSORES DE PEÑALOZA – LOYOLA

Árbitro: Diego Sacco

15.00 Reserva – 17.00 Primera

CCYD EL POZO – VECINAL GÁLVEZ

Árbitro: Lucas Muga

Postergados:

FLORESTA – LOS PIRATITAS

ATENAS – LOS CANARIOS

– – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –

TORNEO CLAUSURA 2026 FEMENINO

PRIMERA – RESERVA

Fecha 10

Sábado 3 de octubre

13.30 Reserva – 15.30 Primera

Unión – Veteranos, en el predio La Tatenguita

14.00 Reserva – 16.00 Primera

Juventud Unida – Los Canarios, en cancha de Banco Provincial

Árbitra: Nicole Jourdan

Coliseo – Colón, en cancha de Sportivo Guadalupe

Árbitra: Cintia Leyes

Náutico El Quillá – El Cadi, en el Parque del Sur

Árbitra: Candelaria Peralta

19.00 Reserva – 21.00 Primera

Juveniles – Universidad, en cancha de Defensores de Peñaloza

Árbitra: Aldana Ábalos

Postergados:

Los Piratitas – Los Cholitos

Floresta – Peñarol

Fénix – Deportivo Santa Rosa

Liga Santafesina precipitaciones Santa Fe
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