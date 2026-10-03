La Selección Argentina enfrenta a Burkina Faso en un amistoso previo a la despedida de Messi

La Selección Argentina enfrentará a Burkina Faso, desde las 21 en el segundo de sus amistosos de la fecha FIFA. Hubo dudas en la previa

La Selección Argentina se enfrentará este sábado con Burkina Faso en el que será el segundo de sus amistosos en la presente fecha FIFA. El encuentro, que está programado para las 21, se llevará a cabo en el Estadio Monumental y se podrá ver a través de TyC Sports y Telefe. El árbitro designado fue el chileno José Cabero, quien tendrá como asistentes a sus compatriotas Wladimir Muñoz y Carlos Venegas.

La Selección argentina llega a este encuentro luego de la sólida goleada 4-0 sobre Bolivia del pasado miércoles, donde se destacó la actuación de jugadores que dan sus primeros pasos con la Albiceleste, como es el caso de Nicolás Paz, Valentín Barco, Gianluca Prestianni, Agustín Giay, Román Vega, Franco Mastantuono y Leonel Flores, entre otros.

Los goles para los dirigidos por Lionel Scaloni en el que fue el primer partido después del Mundial 2026 los hicieron Lautaro Martínez, Nico Paz, Cristian Romero y José Manuel López, dos en cada tiempo.

Burkina Faso, por su parte, viene de disputar dos partidos correspondientes a la clasificación para la Copa Africana de Naciones, en los que igualó 1-1 con Benín para luego derrotar 1-0 a la República Centroafricana. Su llegada estuvo en jaque luego de que el plantel exponga que no se cumplían algunas exigencias en el viaje. Por eso quedaron esperando en Marruecos. El motivo: un traslado largo en vuelo de línea. Se solucionó con el alquiler de un charter que costó 500.000 dólares. Jugarán el partido con menos de ocho horas de llegados a la Argentina.

Para este partido, el Estadio Monumental solo podrá contar con el 50% del aforo debido a las sanciones que recibió la Selección argentina durante el Mundial 2026.

De todas maneras, para la despedida de Lionel Messi que será el martes 6 de octubre contra Benín, se espera una verdadera fiesta inolvidable con el 100% del aforo.

Probable formación de Argentina

Argentina: Emiliano Martínez; Agustín Giay, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Román Vega o Facundo Medina; Nicolás Paz, Exequiel Palacios, Alexis Mac Allister, Gianluca Prestianni o Matías Soulé; Lautaro Martínez y Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.