El like de Cristiano que volvió a encender la polémica en Portugal

CR7 dio "me gusta" en Instagram a una publicación del exfutbolista brasileño Felipe Melo en la que criticaba duramente a los compañeros del capitán portugués por la falta de apoyo y respeto hacia su figura

La novela de Cristiano Ronaldo con la selección de Portugal tiene un nuevo capítulo . Pese a que el equipo acumuló tres victorias en la Nations League y la tensión parecía haberse calmado, un gesto del capitán volvió a ponerlo en el centro del debate: CR7 dio "me gusta" en Instagram a una publicación del exfutbolista brasileño Felipe Melo en la que criticaba abiertamente la actitud de los compañeros del Bicho y del técnico Jorge Jesús. Sin una sola palabra de por medio, el like de la leyenda de 41 años fue suficiente para reabrir todas las heridas.

El video de Melo se hizo viral rápidamente y acumula más de 27.000 likes en Instagram, pero el de Cristiano no pasó desapercibido. El brasileño había sido muy directo al comparar el trato que recibe Ronaldo de sus compañeros con el que los jugadores argentinos le dan a Lionel Messi: "Hay una diferencia grotesca en la forma en que los portugueses tratan a Cristiano Ronaldo y los argentinos tratan a Lionel Messi. Veo más respeto por parte de los rivales cuando juegan contra Ronaldo que de los suyos. Nadie allí se le acerca, nadie le llega a los talones. No se puede dejar que el mejor jugador de la historia se vaya así."

Melo también fue contundente al señalar la paradoja que ve en el trato que recibe Ronaldo: "Veo más respeto por parte de los rivales cuando juegan contra Cristiano que de sus propios compañeros de selección." Y cerró tomando partido sin ambigüedades: "Entre Cristiano Ronaldo y Jorge Jesús, estoy muy del lado de Cristiano. Si mañana me demuestran que fue irrespetuoso, seré el primero en admitir que me equivoqué."

El gesto de Cristiano no viene acompañado de ninguna declaración, pero su peso simbólico es enorme. Al darle like precisamente a ese video, el capitán portugués avala implícitamente la crítica a sus compañeros y a su técnico en un momento en que la selección acababa de encadenar tres victorias y el ruido parecía destinado a apagarse. En Portugal, el debate volvió a encenderse y la relación entre Ronaldo y el vestuario lusitano quedó nuevamente bajo la lupa.