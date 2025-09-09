Uno Santa Fe | Ovación | Bolivia

Bolivia está obligada a ganarle a Brasil y esperar una ayuda de Colombia

Para acceder al Repechaje, Bolivia debe ganarle a Brasil y esperar que Colombia empate o derrote a Venezuela

9 de septiembre 2025
Bolivia está obligado a ganarle a Brasil y esperar una mano de Colombia.

Bolivia y Brasil jugarán desde las 20.30 en el Estadio Municipal de El Alto, por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026 que se desarrollará en Estados Unidos, México y Canadá.

La Verde, con la altura a su favor y pendiente al resultado de Venezuela, irá por el triunfo que le permita acceder al repechaje: debe ganar y esperar una manito de Colombia que se mide con Venezuela.

Cómo llegan Bolivia y Brasil al duelo por las Eliminatorias

Bolivia consiguió llegar con vida a la última fecha por primera vez desde la edición de 1994, y aunque no dependa de sí misma, tiene la esperanza de sacar un buen resultado para así meterse en el repechaje mundialista, que se llevará a cabo en marzo de 2026 y tiene nuevo formato.

La Vinotinto registra un total de 18 unidades; la Verde, en cambio, tiene un solo punto menos (17). En consecuencia, Bolivia necesita ganarle a Brasil y que Venezuela pierda o empate ante Colombia.

Por su parte, el equipo dirigido por Carlo Ancelotti logró poder afrontar esta fecha FIFA ya clasificado al Mundial de 2026, pero no convenció a sus hinchas a causa de su bajo nivel demostrado durante las Eliminatorias. Ante esta situación, el entrenador italiano aseguró que durante esta ventana iba a convocar “nuevos jugadores” y sorprendió con las ausencias de estrellas como Rodrygo, Neymar y Vinicius, luciéndose de igual manera y goleando a Chile en el Maracaná, por lo que buscará seguir su levantada en esta última jornada.

Probables formaciones

Bolivia: Guillermo Viscarra; Diego Medina, Luis Haquín, Efraín Morales, Roberto Fernández; Robson Matheus, Ervin Vaca, Gabriel Villamil; Miguel Terceros, Carmelo Algarañaz, Moisés Paniagua. DT: Oscar Villegas.

Brasil: Bento; Wesley, Thiago Ribeiro, Marquinhos, Caio Henrique; Bruno Guimaraes, Andrey Santos; Paquetá, Andreas Pereira, Joao Pedro; Richarlison. DT: Carlo Ancelotti.

Árbitro: Cristian Garay

VAR: Rodrigo Carvajal

Estadio: Municipal de El Alto

Hora: 20.30

TV: TyC Sports 2

